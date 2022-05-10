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周末3天長假 新地商場生意升六成

【明報專訊】母親節適逢佛誕及周末3天長假期，繼續釋放市民消費力，加上防疫措施鬆綁，食肆進一步放寬社交距離，零售消費氣氛持續升溫。新地（0016）其中15個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場等，3天長假商場人流及生意按月分別升40%及60%。

新地旗下15個商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍，新地代理執行董事馮秀炎表示，自2月開始第五波疫情至今，所有家庭或公司聚會均叫停，疫情緩和後迎來母親節，刺激商場人流及生意進一步上升，延續政府電子消費券發放至今的消費動力，為零售餐飲業注入強心針，而且有助社交距離全面放寬後的市况加快復蘇。

馮秀炎：中菜租戶生意倍升

馮秀炎又稱，毗鄰東鐵過海段會展站的新鴻基中心、海港商場亦受惠會展站開放日，逾千計人流加上商場同日大派美食優惠券為商戶帶來生意驚喜，亦為未來灣仔北新發展試水溫。受惠母親節及佛誕雙重節慶帶動，以及商場貼市密集式推廣，母親節暨佛誕假期共3天商場人流及生意按月分別升40%及60%，整體而言，今年全線商場母親節生意回復今年初第五波疫情前的90%水平。

馮表示有中式酒樓租戶透露本月初母親節首輪枱已獲預訂爆滿，特別推出4至8人頌親恩慈母宴吸客。而母親節當日如不預訂，平均需等逾90分鐘方可入座，以6至8人枱為主，亦有20人分3枱的家庭聚會。為增加翻枱次數，餐廳限每輪用餐1.5小時，晚市可做兩至三輪，租戶普遍表示剛過去長周末生意升幅按月至少有60%，中菜租戶生意更增加達1倍。

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