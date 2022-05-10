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天晉成交呎價企穩1.9萬

【明報專訊】近期新盤市場氣氛高漲，帶動二手交投。天晉是將軍澳區內新晉大型私人屋苑，4月交投活躍，連錄20宗成交，比3月疫情高峰期的5宗反彈3倍，實呎見1.94萬元。至於5月初（截至4日），已經錄得4宗二手成交，實呎1.91萬元。

明報記者 陳寶恩

中原高級分區營業董事伍錦基表示，天晉本月暫錄得4宗成交，全數來自天晉IIIA期，其中第3A座高層戶、屬頂層對落「鳳凰樓層」，實用541方呎2房間隔，望少海景，原業主於去年11月以1198萬元放售，最新以1100萬元售出，即減價98萬元或8%，實呎20333元；成交價、呎價均創項目同類戶型新高。

上述原業主2014年9月以803萬元一手購入，及後曾在2018年以1200萬元作內部轉讓。若以原業主一手買入價計，持貨8年帳面獲利297萬元或37%。

啟朗苑綠表呎價14650元 九龍新高

港鐵東鐵線過海段落實5月15日通車，鄰近啟德站的啟朗苑現高價成交，屋苑C座中層05室，實用471方呎2房間隔，獲綠表客以690萬元承接、實呎14650元，成交價、呎價均創屋苑未補價新高，呎價同時打破何文田冠暉苑於2020年創下的14605元紀錄，成為九龍未補價居屋呎價新高。

原業主2019年4月以約355萬元向房委會一手購入，持貨剛滿3年、SSD額印期滿即轉售，帳面獲利335萬元或94%。

近期元朗錦上路站新盤柏瓏I 紅盤高開，有項目向隅客轉投二手市場。中原地產高級分行經理余仲平表示，荃灣西海之戀7座高層C室，實用面積391方呎1房戶、享海景，原業主早前放盤叫價910萬元，獲柏瓏I向隅客洽購，最終890萬元易手，減價20萬元或2.2%，實呎22762元。

據悉，新買家為投資者，以現時同類單位市值租金約1.9萬元計，回報率料約2.6厘；原業主2017年6月以746.7萬元一手購入，帳面賺143.3萬元或升19%。

海之戀海景1房 5年帳賺兩成

中港兩地因疫情仍未通關，近日有剛取得香港永久居民身分證的「新香港人」搶先入市。元朗錦田爾巒菲利提諾大道6座中層B室，實用649方呎3房連套房戶，以866萬沽出、實呎13344元；原業主2014年9月以589.2萬元一手購入，帳面賺276.8萬元或47%，近日取得香港永久居民身分證便立即入市。

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