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瀚名周六賣60伙一房 瓏碧今開價 利奧坊‧壹隅累沽66伙 周六新推28伙搶攻

【明報專訊】港鐵（0066）東鐵線過海段周日（15日）正式通車前，九龍新盤掀起新一波搶客戰。嘉里（0683）旗下已屆現樓的何文田喇沙利道瀚名，繼上周推出首張價單合共30伙一房戶後，昨日乘勢加推30伙，並落實本周六（14日）開售全部60伙一房戶，折實均呎24,258元，當中近92%單位折實價低於1000萬元。另外，碧桂園（2007）九龍城瓏碧亦加快推盤步伐，今日公布開價，料首批涉約50伙。

明報記者 陳寶恩

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，瀚名自上周四推出首張價單，連日累收約500張入票，昨日再加推2號價單，涉項目另外30伙一房戶。

瀚名收500票 逾九成折實價低於千萬

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指出，是次新加推的30伙一房戶，實用面積298至409方呎，價單定價827.8萬至1221.1萬元、實呎26,076元至30,158元，維持最高直減折扣10%，折實價約744.9萬至1098.9萬元，折實實呎23,467元至27,140元；今批30伙折實均呎為25,198元、比上批30伙折實均呎23,300元高約8%。

可留意的是，新一批涉及12樓4個連家具現樓示範單位、及6個位於2樓的連平台特色戶，所以兩張價單價錢不能直接比較。

嘉里同步上載銷售安排，本周六早上9時於鰂魚涌嘉里中心開售上述60伙一房戶，整批折實均呎為24,258元，每人最多可購兩伙，明日截票。

瓏碧首推料涉50伙 最快下周開售

另一新盤、碧桂園（2007）九龍城瓏碧推盤步伐亦提速。碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，單位總數190伙的瓏碧，今日會開價，即日接受集團VIP預約參觀，短期內收票，最快下周開售，首張價單預計涉及50個單位。

對近日多個九龍新盤同期推出爭客，林曉箐認為，由於近日推出的新盤均屬單幢盤、數量不多，相信市場可以吸納。

發展商昨日首度向傳媒公開瓏碧設於黃大仙現崇山商場的示範單位；其中1房無改動交樓標準示範單位，以8樓H室為藍本，實用面積281方呎。單位樓層高度達3.45米，採開放式廚房，附有摺疊餐枱及小樓梯。

恒基韓家輝：利奧坊．壹隅屬原價加推

此外，恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅，本月開售至今累沽約66伙、吸金約4.38億元後，本周亦開展新一輪銷售。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅新加推62伙，包括20伙開放式戶、38伙一房戶、4伙兩房戶，屬實用面積206至405方呎，折實價454.2萬至1102.7萬元、折實呎價20,971至27,228元；62伙折實價計總值近3.64億元。

韓家輝續稱，扣除景觀、樓層等因素，新價單屬原價加推；項目落實本周六發售28伙，單位實用面積206至320方呎，折實價454.208萬元起。

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