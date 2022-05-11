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會德豐最快下月推KOKO HILLS第3A期

【明報專訊】疫情緩和，多個發展商加快推盤，其中會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期，部署最快下月登場；另香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路項目今公布命名。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團第2季內會加快推盤步伐，其中藍田KOKO HILLS第3A期涉392伙，最快6月推出；另將軍澳日出康城第12期因疫情拖慢批文及工程進度，或推遲至明年初開售，但集團今年可推售單位料仍不少於5000伙。同系啟德MONACO MARINE，4月底推出至今累售271伙、套現約34.5億元，平均實呎2.66萬元，項目昨再售兩伙，其中1B座29樓C室，實用面積457方呎兩房間隔，以1296萬元售出、實呎28,359元。

另同系將軍澳MONTEREY，招標售出2A座2樓A室，實用面積1119方呎連185方呎平台、4房2套間間隔，成交價約3091萬元、實呎27,622元。黃光耀表示，集團今年迄今累售約392個單位、套現逾56.5億元。

興業希慎大埔露輝路豪宅今公布命名

此外，香港興業和希慎合作的大埔露輝路豪宅項目，今日舉行命名儀式；項目由226伙分層戶（主打3房和4房戶，亦提供特色戶）及36幢洋房組成，合共提供262伙。

長實（1113）旗下元朗洪水橋#LYOS，新售出「層層叠趣」複式B座5號室。長實高級營業經理楊桂玲指，單位實用面積778方呎3房間隔、連308方呎花園和306方呎天台，成交價1530萬元、實呎19,666元。

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