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原佳兆業持有 貝沙灣洋房標售 市值最高2.8億 5年跌逾兩成

【明報專訊】近年接連有具內地背景公司陷財困，旗下物業更被接管人放售，其中原由佳兆業（1638）或相關人士持有的南區薄扶林貝沙灣洋房，最新由接管人推出招標，若以現市值最高2.8億元計，較佳兆業5年前購入價低逾兩成。

上述貝沙灣3期貝沙徑17號洋房連平台及車庫，樓高兩層，實用面積約3953方呎，內部裝修豪華，設旋轉樓梯貫通兩層，洋房一樓原則設4個套房，經裝修改動後，現時變為娛樂室及套房；娛樂室可望海濱長廊及南區海景，物業附設私人花園及屋頂平台，車庫則設兩個車位。

接管人推出 3953呎裝修豪華

世邦魏理仕表示，物業由接管人以公開招標形式出售，截標日期為6月29日，物業現市值介乎約2.6億至2.8億元，實呎約6.57萬至7.08萬元。

資料顯示，有關洋房原由佳兆業相關人士於2017年「買殼」購入，當時有指購入價約3.5億元，即現時市值較5年前購入價低7000萬至9000萬元、或20%至26%。世邦魏理仕指出，貝沙灣獨立屋供應少，二手市場放盤、成交均十分罕見，過去5年，貝沙灣3期貝沙徑僅錄兩宗成交，成交實呎分別為54,414及58,058元，而5期貝沙山徑近期於疫情期間的成交實呎高見約6.4萬元。

事實上，陷入債務危機的佳兆業，去年底起陸續出售多項貴重物業，包括於去年11月以約79億元作價，把啟德4B區4號住宅地出售予新世界（0017）及遠展（0035）合組的財團，同月佳兆業所持屯門青山灣住宅官地，亦轉售予旭日集團主席、「玩具大王」蔡志明，有指作價近38億元。至去年12月，佳兆業再把中環中心38樓全層轉讓予山高金融（0412）抵債，交易代價1.86億元，連同未償還本金及利息，料蝕約14%。

康樂園「堡壘屋」3億售 雙新高

另第一太平戴維斯表示，大埔康樂園第九街1號「堡壘屋」，最新由康樂園發展商黃氏家族以約3億元售出，該物業佔地約3.6萬方呎，目前實用面積約9280方呎，實呎約3.23萬元，物業為整個康樂園室內面積、及花園最大獨立屋，成交價和呎價均創康樂園歷史新高；除花園外，亦設室外游泳池及私家車庫。可留意的是，物業已批重建樓面面積約10,430方呎。

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