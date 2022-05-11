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大興3房「移民盤」特色戶730萬沽 創屋苑新高

【明報專訊】二手交投活躍，連帶早前連環錄得蝕讓的「移民盤」，近日亦見高價成交。屯門大興花園1期第1座頂層三房戶，實用面積515方呎、連天台，近日以730萬元易手、實呎14,175元，創屋苑1期做價新高。

中原地產分行經理葉冠成表示，上址業主計劃移民，早前叫價750萬元放盤，新近獲同屋苑租客洽購，議價後微減20萬元或約2.7%後成交；他續指，單位屬屋苑較罕有放盤、附裝修，基本上可即買即住，買家願以高價承接；原業主2011年10月以約251萬元買入，持貨逾10年，帳面獲利479萬元或1.9倍。

清水灣半島「移民盤」微減10萬後易手

將軍澳清水灣半島亦錄得「移民盤」成交。美聯物業高級分區營業經理林健偉表示，屋苑第8座高層G室，屬實用面積482方呎兩房間隔，原業主計劃移民，早前叫價680萬元放盤，議價後微減10萬元或1.5%，獲換樓客以670萬元承接、實呎13,900元；原業主於2006年6月以193.5萬元購入單位，持貨16年，帳面獲利476.5萬元，單位期內升值近2.5倍。

何家欣沽美孚3房 13年賺578萬

另資料顯示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道1號低層D室，實用面積716方呎3房間隔，上月初以1038萬元易手、實呎14,497元；據悉，原業主為近日轉職新世界（0017）的原長實（1113）售樓部要員何家欣，她於2009年以460萬元購入，持貨13年，帳面獲利578萬元或1.25倍。

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