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市建局西區桂香街項目收34意向書

【明報專訊】港島區新供應向來匱乏，市建局最新推出的西營盤崇慶里/桂香街發展項目，昨日截收發展意向書，局方共收到34份意向書。

有測量師表示，項目屬於中型規模，可建樓面只約9萬餘方呎，投資額相對較低，因而吸引發展商提交入意向書。

本地「大孖沙」中小型發展商積極參與

市建局董事會設立的遴選小組將按照機制，就發展商的發展經驗及財政能力，從收到的意向書中挑選符合資格發展商，亦會根據董事會已批准的主要招標條款，邀請入圍發展商就項目遞交標書。

據悉，是次有遞交意向書的主要發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐地產、鷹君（0041）、華懋、英皇國際（0163）、遠展（0035）、其士國際（0025）、資本策略（0497）、泛海（0129）、爪哇（0251）；中資則包括中海外（0688）、保利置業（0119）

同區薈臻近期呎價2.27萬

美聯測量師行董事林子彬表示，港島新供應相對較罕有，加上項目鄰近港鐵西營盤站，具交通優勢，發展規模亦適中，投資額相對較低，故吸引多間發展商提交意向，先取「入場券」，惟項目收購價頗高，相信入標底價亦不會太低。

據代理資料顯示，同區近年新落成物業，要數到位於桂香街的薈臻，樓齡約8年，今年暫錄得兩宗成交，平均成交呎價約2.27萬元。

可建樓面近9.5萬 最高估值逾16億

上述項目地盤面積約1.16萬方呎，預計最高可建樓面約9.48萬方呎。市建局表示，中標者須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求。綜合業界估計，項目估值約12.8億至16.1億元，每方呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。

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