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瓏碧折實均呎2.45萬 九龍城新高 213呎開放式戶近500萬入場

【明報專訊】東鐵線過海段即將周日（15日）通車，九龍區名校網兩新盤正面交鋒。已屆現樓的嘉里（0683）何文田喇沙利道瀚名（位處34校網），落實周六（14日）盡推60伙1房單位、折實均呎24,258元後，樓花期不足一年的碧桂園（2007）九龍城瓏碧（位處41校網）昨開價迎戰，首張價單50伙折實均呎24,520元，雖與瀚名呎價相若，但呎價為九龍城歷年首批最貴的新盤，以213方呎開放式戶折實價低於500萬元作招徠，最快下周開售。

明報記者 陳寶恩

碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，九龍城過去約6年未有全新盤推出，瓏碧首張價單定價參考近期九龍核心私宅，認為屬貼市價推盤。項目今日起開放位於黃大仙現崇山商場內的示範單位予公眾參觀，並同步收票，最快下周開售。

鄰近宋皇臺站 呎價逼啟德新盤

瓏碧首批50伙，包括開放式8伙、1房戶34伙及2房戶8伙，實用面積213至414方呎。價單定價576.7萬至1155.7萬元，實呎25,155元至31,216元；90天現金付款提供最高13%樓價折扣，當中開放式單位可額外獲2萬元家具折扣，折實價499.8萬至1005.5萬元，折實實呎21,887元至27,198元。項目亦設建築期付款，最高11%樓價折扣，比90天即供少2個百分點。若買家以新按保承做最高八成至九成按揭，以建築期計算、有45伙折實價低於1000萬元，佔首批約90%；全數50伙折實價低於1200萬元。以定價計，50伙總值約4.4億元。

翻查資料，瓏碧位處的九龍城區，對上開價新盤已是盧華家族發展的AVA 55，2016年11月首批38伙折實均呎約1.93萬元，即瓏碧首批折實均呎比約6年前同區新盤高出近三成，料為九龍城區首批最貴新盤。事實上，受惠屯馬線宋皇臺站啟用後，瓏碧開價劍指相鄰的啟德區新盤，如會德豐MONACO MARINE上月首批折實均呎24,833元；恒地（0012）THE HENLEY II 上月首批折實均呎則為24,333元。

瀚名5日暫收750票 超額11.5倍

上述50伙最低售價為5樓B室，實用213方呎，屬開放式間隔，折實價499.8萬元，折實實呎23,465元。1房戶最低售價為6樓A室，實用354方呎，折實價774.8萬元，折實實呎21,887元，呎價亦為首批最低；2房單位最低售價則為955萬元起。另外，發展商為項目買家提供最高七成的一按貸款，年期最高30年，提供首12個月免息免供。另外，市場消息稱，落實周六早上9時起開售60伙1房單位的瀚名，自上周六（7日）起收票，過去5日累收約750票，超額認購11.5倍，將於今日下午截票，明日抽籤。

[香港地產]

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