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露輝路「林海山城」分層2房千呎起

【明報專訊】希慎興業（0014）及香港興業（0480）合作發展、位於大埔露輝路36號的新盤項目，去年底已獲批預售樓花同意書，發展商昨日正式將項目命名為林海山城（VILLA LUCCA），將提供262個住宅物業，包括36座、實用3000至8000方呎不等的花園洋房；以及226伙、實用1000方呎起的分層單位，戶型涵蓋2房至5房。

洋房最大達8000呎

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，項目背靠八仙嶺，前迎船灣淡水湖與吐露港，景觀可盡覽山、海、林，三重壯麗自然景致，故命名為林海山城。他續稱，項目鄰近科學園及香港中文大學 ，料可獲經常來往中港經商，或於鄰近工作的專業人士青睞。

意峰推16幢洋房招標

香港興業董事總經理鄧滿華表示，林海山城每戶備有至少1個車位，住戶與車位比例高於1比1，預計項目短期內獲批入伙紙，最快於季內推售，屆時將開放位處現樓示範單位。值得留意，項目預計關鍵日期為2023年6月底，樓花期距今約1年。此外，同系香港興業愉景灣意峰昨修訂銷售安排，推出16幢洋房招標（1至23號屋），實用面積介乎2023至2171方呎、各連花園和平台，本月15日起招標，截標日期為今年8月1日。意峰早前已累沽5幢洋房，吸金逾2.8億元。

Central Peak實呎10.39萬 創東半山新高

另外，新地（0016）旗下豪宅昨連錄高價成交，東半山司徒拔道Central Peak第1期，昨招標售出Alpex III的6樓Sky Manor特色大戶，單位實用面積2771方呎、另連892方呎平台，採4房4套間隔，以2.88億元成交、實呎達10.39萬元，成交價、呎價除創出項目第1期新高外，亦料為東半山分層住宅新高，打破傲璇之前實呎近9.6萬元的舊紀錄；上述單位採4房4套房間隔。

瓏珀山2期招標售3伙

另同系沙田瓏珀山2期昨日招標形式共售出3伙單位，成交金額由介乎2568萬至3753.68萬元，實呎由18,515至25,414元，其中King Tower 2 6樓Garden Suite A，實用面積1477方呎、連939方呎私人花園，採4房雙套連工作間間隔，成交金額3753.68萬元，實呎25,414元，成交金額及呎價均創項目第2期新高。

[香港地產]

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