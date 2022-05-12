WEAVE LIVING伙美資基金 9億向華大購西環酒店

不足兩月近23億掃兩酒店轉「共居」

上述皇后大道西338至346號前身為華麗都會酒店，由華大酒店最新以9億元售出，物業總樓面60,150方呎，呎價14,960元，WEAVE LIVING創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi表示，物業將全面翻新，將現時214間客房改裝成配套完備及租期靈活的共居空間，預計將於明年第三季開業。事實上，WEAVE LIVING在港積極擴充其共居業務，上月才公布與環球房地產資產公司合作收購大角嘴九龍珀麗酒店全幢，以總樓面約11.1萬方呎計，呎價約1.24萬元。

另華大酒店沽出上述酒店項目同時，旗下順豪建築斥14.207億元向已故「舖王」鄧成波的家族成員，收購位於荃灣青山公路123號汀蘭居，代價可調整。項目現為一幢16層高酒店，提供435個房間，總樓面約21.63萬方呎，折合呎價約6568元。翻查資料，鄧成波家族2017年以16.8億元購入汀蘭居，即帳面蝕近2.6億元或15%。

鄧成波家族逾14億蝕沽汀蘭居

新世界（0017）長沙灣荔枝角道888號昨日獲批滿意紙，成區內首個全新落成的甲廈。新世界表示，項目已售出75%樓面，其中金融、保險及大專機構約佔一半，包括南洋商業銀行、上市科技公司栢能集團（1263）及香港大學專業進修學院等知名機構。

另資料顯示，羅便臣道55號棕櫚閣一個中層A室，實用2282方呎，上月連車位以7000萬元易手，實呎30,675元，上述物業買家以朗駿發展有限公司登記，公司董事包括黎永堅及張煒棠，二人過往多次為恒地（0012）進行收購，而朗駿發展2015年就分別以2750萬元及5200萬元購入同廈兩個面積相同的高層A室連車位，早在20年多前，更與「收樓大王」楊世杭合作，以6390萬元購入同廈1至10樓的B室單位及7個車位。

[香港地產]