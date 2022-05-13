moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

會德豐林村申土地共享 涉171萬呎樓面 公私營單位料3100伙 連毗鄰地共涉15220伙

【明報專訊】港府2020年5月起推出公私營合作「土地共享先導計劃」，昨日發展局公布，再接獲一宗申請，屬會德豐持有大埔林村社山路以南的用地，佔地約5.2公頃，總樓面涉約171.1萬方呎，擬建3100伙住宅單位。該計劃2年來共接獲4宗申請，當中2宗申請來自大埔林村一帶，若兩宗申請獲通過，將提供15,220伙住宅單位。

明報記者 甘潔瑩

上述兩宗連同去年南豐大埔黃魚灘申請，單是大埔區前後共3宗申請並共涉16,862伙。會德豐地產主席梁志堅表示，自政府公布土地共享先導計劃詳情後，集團便積極研究旗下新界土地，希望釋放新界土地的發展潛力，紓緩短中期房屋供應問題。繼早前聯同恒地（0012）提交了大埔林村的申請後，現以獨資形式遞交申請，先後釋出兩幅新界土地，藉此加快公私營房屋的供應。他期望，是次申請早日獲得發展局的支持，以便盡快展開所需的法定和行政程序令項目盡早落成。

梁志堅：冀釋放新界土地潛力

最新接獲一宗土地共享先導計劃申請為第4宗相關申請，地皮來自大埔區，位於大埔林村社山路以南的用地，佔地約5.2公頃，現為農業土地，地盤面積56.32萬方呎，當中包括12.22萬方呎政府土地，私人部分將以地積比率2.92倍作發展，擬建3幢住宅及綜合大樓，住宅樓面約50萬方呎，提供930個私宅。另設2幢非住宅築物作零售及會所用途，涉約3229方呎，預計2032年落成。

至於公營房屋/首置單位部分，計劃以7.94倍地積比率發展，擬建4幢34至38層高綜合樓宇，提供2170伙，住宅及非住用樓面分別約116.78萬及3.95萬方呎。另項目將設1幢4層高社區綜合大樓，提供100個安老院舍宿位及為體弱長者提供家居照顧服務站，預計2028年完成土地平整工程。整個項目總樓面約171.1萬方呎，預計人口約8680人。

值得留意，會德豐去年8月亦曾遞交土地共享先導計劃申請，位置為大埔社山路以北及林錦公路，即是次申請地盤東北方，該地盤面積208.19萬方呎，擬建28幢住宅，提供12,120伙，總樓面約694.6萬方呎，預計人口將達3.39萬人。若連同最新申請在內，兩申請若成功獲批，私宅及公營房屋/首置單位分別達4566及10,654伙，單位總數達15,220伙，預計入住人口達42,617人。

業界：非北都範圍須政府基建

目前該一帶尚在規劃，交通配套未完備。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，無疑林村一帶目前配備欠完善，亦非位於北部都會區內，但隨着開發土地，政府更能落實集體運輸或其他大型基建設施，有助促進區內發展。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款