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樂年花園3房已補價首破千萬大關

【明報專訊】二手持續好轉，交投相對淡靜的屋苑亦錄得破頂成交。市場消息稱，深水埗保安道房協居屋樂年花園，位於2座高層B室，實用815方呎，3房1套間隔，升降機不能直達，最新以1080萬元已補價易手、實呎13,252元，成交價創屋苑新高紀錄。

上述單位原業主2013年642萬元已補價購入單位，持貨約9年，帳面獲利438萬元或約68%。

樂年花園以用家主導，二手交投疏落，上述屬屋苑今年首宗成交。翻查資料，屋苑對上一個成交價紀錄於2018年錄得，2座中層A室，實用624方呎，以980萬元已補價易手、實呎15,705元，當時一度成為全港最貴資助房屋。上述最新成交除屬屋苑首宗破千萬成交外，更將屋苑冰封4年的成交價紀錄推高100萬元或約一成。

銀禧2房連平台戶反價5萬易手

東鐵線過海段通車在即，沿線屋苑交投轉旺，個別業主更反價沽貨。中原地產分區經理曾紀賢表示，火炭銀禧花園5月暫錄2宗二手成交，包括4座高層一伙連平台戶，實用332方呎，2房間隔，原業主早前開價640萬元放盤，其後反價5萬元，最後以645萬元易手、實呎19,428元。原業主於2017年以593萬元購入單位，持貨5年，現轉手賺52萬元或約8.8%。

嘉湖3房連天台移民盤748萬沽

各大指標屋苑交投暢旺，中原地產高級區域營業經理馬斯力表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄得12宗買賣成交，包括樂湖居9座頂層3房套戶，實用633方呎、附連約512呎天台，原業主退休移民放盤，以748萬元易手、實呎11,817元。原業主早於1995年以215萬元買入單位，自住27年轉售，帳面獲利533萬元或2.5倍。

傲凱1房業主持貨4年蝕近兩成

不過，市區半新盤單位再錄零星二手蝕讓。

市場消息稱，深水埗海壇街傲凱中層D室，實用260方呎1房戶，新近以470萬元易手、實呎18,077元。原業主2018年534.98萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕64.98萬元或約12%；若連同使費計，原業主料需實蝕逾85.7萬元或約16%。

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