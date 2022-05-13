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上月三大辣稅涉逾4億 有紀錄新低

【明報專訊】上月起本港隨着疫情紓緩，樓市氣氛回復旺勢，惟在中港兩地仍未通關下，涉物業辣稅的成交宗數、金額仍然低企，上月三大辣稅（包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD），合共只有255宗成交，比3月份錄251宗僅多出4宗或1.6%；而上月涉總稅款收益為4.224億元，除按月再跌15%，更為2014年7月有紀錄以來新低。

BSD連跌4個月 上月失守億元關

據稅務局最新公布，物業辣稅金額跌至近年新低，其中，主要跌幅來自反映公司客及非本地買家的BSD成交，上月僅錄得52宗，宗數較3月79宗減少34%，並連跌4個月，為去年8月後新低；同期涉BSD稅款更跌穿1億元，僅錄得9900萬元，按月大幅減少約53%，為去年2月錄得7660萬元的14個月、即逾一年新低。

反觀，疫情緩和後，部分業主趁市况轉旺沽貨套現，4月市場有37宗SSD成交，比3月錄19宗升18宗或近95%，為去年4月錄43宗後的一年新高；4月涉SSD稅款3290萬元，按月增近1.4倍，屬近4個月、即第五波疫情爆發後的新高。至於反映投資者入市的DSD，上月就有165宗（包括1宗非住宅物業），按月增8.5%，所涉稅款2.905億元，按月亦增加5.8%。

疫情緩和 業界料5月數據勢轉好

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然樓市於4月呈回勇，市場上多個新盤亦相繼推出，不過，稅務局公布數字則稍有滯後，主要反映3月下半月後的市况，估計下月公布之數字，將更能反映疫情緩和後的實際市况，而近日多個新盤推出，部分更有北部都會區概念，吸引投資者入市，故相信DSD成交宗數將會增加。

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