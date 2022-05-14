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柏瓏II首批168伙 折實均呎1.79萬 與上月I期相若 1房折實625萬入場

【明報專訊】信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏I，上月底首輪開售，並於美國聯儲局公布加息前不足一周，兩輪速沽710伙或全盤99%單位後，剛於過去周四上載柏瓏II樓書，昨日隨即公布首批168伙價單，折實均呎17,898元，較上月柏瓏I首批折實均呎17,608元僅高不足2%，1房352方呎戶折實約625萬元入場。項目今日起接受認購登記，最快下周首輪開售。

明報記者 容婌維

信置營業部集團聯席董事田兆源形容開價為「繼續開心價」，僅在柏瓏I的價格上作輕微調整，主要希望回饋買家，讓柏瓏I向隅客購得單位，與美國加息關係不大。他續稱，項目今日起開放位於尖沙嘴中心的展銷廳予公眾參觀及收票，有機會短期加推，部署下周首輪開售。

今日起收票 最快下周開售

樓花期約30個月的柏瓏II，位置比柏瓏I貼近錦上路站，首批單位實用面積由352至974方呎，涵蓋1房至4房戶型，價單訂價由744萬至2104.2萬元，價單實呎19,807至23,294元；發展商繼續提供16%最高折扣優惠，單位折實價由624.96萬元至1767.52萬元，折實實呎由16,638至19,567元。

首批入場單位為1座1樓B8室，實用面積352方呎，1房採開放式廚房，價單售價744萬元、價單實呎21,136元，計算折扣優惠後，折實價624.96萬元，折實實呎17,755元；首批最低呎價及2房入場單位同為7座1樓B7室，實用面積445方呎，2房採開放式廚房，價單售價881.4萬元，價單實呎19,807元，折實價740.37萬元，折實實呎16,638元。此外，是次亦有6伙4房1套連工作間單位，全數來自項目9座低層A1室，即供折實價由1732.5萬至2104.2萬元。4房入場單位為9座2樓A1室，實用面積974方呎，折實價1732.5萬元，折實實呎17,788元。

柏瓏I買家逾八成採建期付款

政府早前將按保樓價上限提升至1920萬元，買家如入市新盤、採用建期付款亦受惠。據柏瓏II價單1號，採建期付款的買家最高可享12%折扣，比180天即供最高16%少4個百分點，即首批168伙建期付款折實價由654.71萬至1854.696萬元，全數樓價低於1920萬元，納入新修訂按保範圍。至於樓價低於1000萬元、可承造最高九成按揭的單位，則有136伙或八成，全為1房及2房戶型。

值得留意，柏瓏I早前在大型銷售沽出約710伙中，有84%用買家採建築期付款，佔比僅次於桂洪旗下紅磡新盤曼翹，為近年建期付款比率次高新盤。曼翹去年9月推售，當時有高達97%買家採建期付款。

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