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映岸主打1房 料下月批預售

【明報專訊】九龍區持續有新樓盤供應，香港小輪（0050）與市建局合作發展、恒基代理銷售的深水埗通州街280號新盤命名為映岸，預計關鍵日期為2024年2月，樓花期長約21個月，最快本季推售。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，預計映岸下月獲批預售，最快下月推售。映岸涉262伙，涵蓋開放式至3房連儲物房戶型，主打1房單位。香港小輪集團總經理李嘉豪稱，項目6樓將設以健康為主題的會所，另有商業樓面。他又稱，項目交通便利，距港鐵深水埗站及南昌站均僅約7分鐘步程。

東鐵過海線通車 恒地8盤送優惠

港鐵東鐵線過海段將於明日通車，美聯與恒地（0012）合作，為恒地8盤買家送「會展站2日1夜雙人酒店住宿套票」優惠，名額40個。有關樓盤包括港島東THE HOLBORN、西營盤藝里坊‧1 號、鴨脷洲逸南、大角嘴利奧坊．曦岸、利奧坊‧凱岸、利奧坊．壹隅、佐敦本木及粉嶺高爾夫‧御苑。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，東鐵線過海段通車，進一步縮短來往新界及市區距離，系內8盤位置優越，料通車後可進一步吸引外區客。

本月首兩周一手530宗成交

綜合市場資訊，本月首兩周主要新盤暫錄得約530宗成交，其中粉嶺高爾夫．御苑本月「開齋」，透過招標售出第1座15樓A室，實用面積1314方呎、4房雙套間隔，成交價2214.96萬元、實呎16,857元，買家選用738天成交期，但如於180日完成交易，可獲成交價1%回贈。

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