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新地置地石湖圍申建14565伙

【明報專訊】政府致力拓展北部都會區的發展，區內地主隨即起動，積極申請改劃土地發展。北都「大地主」之一的新地（0016），新近伙置地就元朗石湖圍兩幅相連地皮，向城規會遞交改劃申請，擬建28幢物業，提供14,565伙，單位數量逼近天水圍指標屋苑嘉湖山莊（約1.58萬伙）。

新地表示，地皮是已完成補地價的「熟地」， 在2014年已獲規劃可建低密度洋房，目前正進行地盤平整及道路擴闊等前期工程，再遞交改劃申請，充分發揮「新田/落馬洲發展樞紐」和鐵路效益，符合政府增加土地房屋供應的政策。

新地繼上周元朗潭尾大型綜合發展項目、擬建近1萬伙後，新近再遞交改劃申請，就元朗石湖圍兩幅土地，同位於石湖圍丈量約份第105約地段第2091號（屬相連地皮），地皮總面積約121.6萬方呎；其中較細面積、約23.83萬方呎地盤，為項目發展第一期。

新地：石湖圍為熟地 改劃符地盡其用

上述第一期發展地皮，現時規劃為「綜合發展區」用地，新地等將地盤改劃為「住宅（甲類）」地帶，以不多於7.5倍地積比率發展，擬建4幢樓高不多於45層的分層綜合大樓，提供1990伙住宅，總樓面涉約104.7萬方呎。較大面積的地盤為項目的第二期發展，佔地約約97.79萬方呎，申請由「綜合發展區」地帶改劃為「綜合發展區（1）」地帶，以不多於7倍地積比率作發展，擬建24幢不多於47層的綜合住宅大廈，提供12,575伙住宅，總樓面約591.7萬方呎。項目亦會提供長者鄰舍中心、幼兒中心、有蓋交通停車處等設施。

另有財團就持有的元朗石崗錦上路丈量約份第112地段多個地段和毗連政府土地，申請改劃850伙住宅。

據城規會文件顯示，地皮鄰近黎屋村，地盤面積約44.45萬方呎，申請人擬以0.8倍地積比率，將建19幢不多於6層高住宅，提供850伙、平均面積419方呎的住宅單位，另建4幢非住用建築物，用作停車場、會所等，總樓面約35.56萬方呎。泛海國際（0129）則就屯門藍地丈量約份第130約多個地段及毗連政府土地，申請作商住發展，地盤面積約1.69萬方呎，坐落於「商業」地帶，現申請放寬至5倍，擬建1幢19層高商住樓宇，提供184伙、平均面積329方呎的住宅單位，總樓面約8.44萬方呎。

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