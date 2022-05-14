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灣仔皇后大道東地招標 最高估值22億

【明報專訊】政府再推售住宅官地，地政總署昨日公布，以公開招標出售灣仔皇后大道東的住宅地，即呂祺教育服務中心，地皮面積約1.32萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約11.62萬方呎。地皮將在下周五（20日）起招標，下月17日截標。

可建樓面近12萬呎 最高每呎地價1.89萬

對上一幅灣仔區住宅官地，要追溯至2014年推出的捷船街「蚊型」住宅地，由合和以高於估值逾兩成、2.33億元奪得地皮，每方呎樓面呎價1.6萬元，換言之，即近8年再有灣仔住宅官地推出。

綜合市場人士估計，地皮估值約13.94億至22億元，預計每方呎樓面地價約1.2萬至1.89萬元。

灣仔8年來首幅住宅官地招標

該地早在百多年已經建成灣仔書院，書院在1959年停辦後，1963年改建為呂祺官立小學，至1980年代中亦停辦，及後改為呂祺教育服務中心。

地皮曾在2018至2019年度賣地表上，惟因司法覆核影響被剔走，直至近年再度重新納入賣地表。

去年底，地政總署就地皮向城規會申請作住宅及商業發展，並略為放寬住宅用地積比率及建築物高度限制，擬建1幢31層高（包括2層地庫及2層平台）的綜合大樓，住宅部分為4至28樓，預計興建191伙住宅單位、平均面積約538方呎的單位；至於地下至3樓為非住宅樓面，包括零售樓面及會所，整個項目總樓面約11.62萬方呎。

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