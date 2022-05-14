陳韻雲女兒付1300萬辣稅購懿峯

上述懿峯高層A室，實用面積1732方呎，為5房雙套連工人套房間隔、享維港海景，上月8550萬元售出，實呎49,365元。資料顯示，登記買家為顧曉楠（KOO ANNA-MAE MEI JONG），亦即地產商永傑集團創辦人陳澤儒外孫女，今次入市須付樓價15%雙倍印花稅，即涉1282.5萬元。顧曉楠接受本報查詢時回應，今次入市是作換樓之用。至於今次出售物業之原業主，2012年以約7160萬元購入，帳面獲利1390萬元或約19%。

王兟2500萬沽葡萄園洋房 15年賺918萬

另資料顯示，過去一年先後三度入市的TOM集團前首席執行官王兟，透過公司名義持有的葡萄園洛菲大道單號洋房，上月以2500萬元售出，實用1997方呎，3房間隔，實呎12,519元。王兟2007年以公司名義斥1582萬元購入，帳面獲利918萬元或約58%。

CCL大單位連升3周 按周升近1%

此外，具體反映4月18日至24日市况的中原城市領先指數CCL報181.25點、按周跌0.81%，不過，CCL（大型單位）最新報184.75點，按周升0.96%，連升3周共1.9%，為近14周即逾3個月以來首見。中原研究部高級聯席董事黃良昇稱，CCL連升2周後回軟，CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣連升3周後回軟，反映樓價走勢反覆向上，兼繼續窄幅遞升；CCL短期目標由182點上升到184點。