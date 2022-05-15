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瀚名首輪價單沽57伙 套現逾4.8億

【明報專訊】東鐵線過海段今日正式通車，鐵路沿線新盤旋即傾巢而出，其中九龍新盤戰，由嘉里（0683）旗下已屆現樓的何文田喇沙利道瀚名拉開序幕，項目昨日首度以價單推售60伙1房戶，折實均呎24,258元，全日售出57伙，佔昨日推售的95%，套現逾4.8億元。另在昨日有新一輪銷售的恒地（0012）利奧坊．壹隅，昨日售出12伙，單日吸金8000萬元。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，對瀚名銷情表相當滿意，買家來自港九新界各區，當中用家及投資客比例相若。

瀚名買家梅先生昨日斥資約800萬元購入1伙，計劃將物業留給子女，他表示：「住屋是較重要的部分，只要解決到住屋問題，往後子女在生活上其他的細節也較容易應付。」被問及對後市後看法，他指加息確實有機會令樓價下跌，而股票市場亦波動，深信有能力負擔，也會選擇買「磚頭」儲錢。

利奧坊‧壹隅昨售12伙

另主攻首置上車族恒地利奧坊‧壹隅，恒物營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨日售出12伙，套現近8000萬元，買家以年輕人為主。

另一邊廂，新界兩個鐵路盤亦部署推售，由信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，日前以折實均呎17,898元公布首批168伙價單，項目昨日起接受認購登記，全日收逾1200票，以首批168伙計，超額逾6倍。

柏瓏II昨收逾1200票 超額6倍

信和營業部集團聯席董事田兆源表示，柏瓏II吸引不少柏瓏I向隅客重新入票，正與合作伙伴商討，計劃短期內加推應市，加推單位將涵蓋1至3房，最快本周銷售。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，柏瓏II加推時具加價空間。被問及加息會否擔心買家入市意欲，中海外地產董事總經理游偉光稱，加息與樓價沒有必然關係，對項目的銷情有信心。另中洲旗下火炭新盤星凱．堤岸，挾東鐵過海段今日通車的利好消息，公布新一輪銷售安排及全新置業優惠。

綠楊新邨2房665萬易手

此外，二手交投續旺，有上車客即睇即還價拍板入市。中原地產高級分行經理余仲平表示，荃灣綠楊新邨最新成交為B座低層2室，實用451方呎，屬山景兩房戶，原業主一個月前以680萬元放售，近日獲上車客垂青，首次睇樓便還價，原業主見買家有誠意，減價15萬元或2.2%、以665萬元易手，實呎14,745元。原業主1998年2月以210萬元購入單位，持貨24年，帳面獲利455萬元，單位期內升值近2.2倍。

[香港地產]

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