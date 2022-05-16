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信置3盤逾2800伙搶攻 田兆源：康城11期主打中小單位 最快上半年內登場

【明報專訊】信置（0083）牽頭的元朗錦上路站柏瓏I，早前極速沽出710伙、佔全盤單位總數逾99%，成為市場焦點，信置營業部集團聯席董事田兆源接受專訪指出，柏瓏I熱賣反映市民、特別是年齡介乎25至40歲的年輕客戶置業需求強勁。隨着疫情紓緩，集團除乘勝追擊推售柏瓏II外，系內另外兩個主要新盤：將軍澳日出康城11期Villa Garda及中環ONE CENTRAL PLACE亦蓄勢待發、部署最快6月起登場，3盤共涉逾2800伙，分別位處新界西北、將軍澳和港島，力吸各路客源。

明報記者 林可為

作為新盤供應重鎮的將軍澳日出康城，區內新盤銷情向來被形容屬「票房保證」，信置與嘉華（0173）、招商局置地（0978）合作的日出康城11期Villa Garda，預計短期內有機會獲批預售樓花。

Villa Garda毗鄰商場及港鐵站

田兆源表示，若Villa Garda成功獲批預售，爭取最快上半年內、即6月登場；項目分3期發展（分3份預售樓花申請），關鍵日期介乎2024年10月至12月，樓花期長約兩年半，項目全數3期合共提供1880伙，約80%屬實用面積300餘至400餘方呎1房、2房戶型，針對年輕分支家庭客戶群，其餘戶型包括3房戶。

談及Villa Garda的賣點，田兆源指屋苑住戶，將來信步可達將軍澳海濱長廊，而屋苑與日出康城商場及港鐵康城站更只屬咫尺之遙，起居購物和交通均便利。

若以Villa Garda第1期涉592伙計，首推單位料涉約120伙。值得留意的是，將軍澳指標屋苑天晉系列，近日成交實呎高見2萬元，市場估計可作為Villa Garda開價參考。

港島ONE CENTRAL PLACE下季出擊

港島新盤方面，去年底已上載樓書、與市建局合作的中環結志街ONE CENTRAL PLACE，田兆源透露計劃最快於第三季登場。項目提供121伙，樓花期長約兩年，當中116伙為標準戶，實用面積383至992方呎、主打1房及2房戶；另設5伙特色戶，實用面積393至1028方呎。

至於4月底首輪開售前勁收1.35萬張入票、為今年新盤票王的柏瓏I，經兩輪銷售吸金66億元後，田兆源認為，項目熱賣除反映鐵路沿線新盤受追捧外，市民置業需求亦強勁。柏瓏I的買家，約七成屬25歲至40歲較年輕客戶，基於向隅客眾多，單位總數805伙、樓花期約兩年半的柏瓏II，日前開價後，擬本周推出銷售，而項目更接近港鐵錦上路站，是今期賣點。

25至40歲年輕客戶置業需求強勁

事實上，柏瓏II提供的單位，有605伙屬實用面積介乎351至551方呎的1房、2房戶，佔今期單位總數75%，田形容「這兩款單位絕對是市場最渴求的戶型，屬年輕買家可負擔的單位。」至於為數僅31伙的實用面積970餘方呎4房戶，會以發價單形式開售，無意招標。

[發展商專訪]

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