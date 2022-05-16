新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推

柏瓏II累收逾2000票 超額5.5倍

柏瓏II已推出的兩張價單共涉306伙，佔今期單位總數805伙的38%；市場消息指出，柏瓏II兩日累收逾2000票，以306伙計超額5.5倍，料本周首輪開售。

柏瓏II新推138伙，維持最高16%折扣，折實實呎1.75萬至1.99萬元，整批折實均呎18,483元；入場單位為1座1樓B9室，實用面積351方呎1房戶，折實625.21萬元、折實實呎17,812元。今張價單較首批168伙折實均呎17,898元高約3.2%，料主要反映兩批單位樓層、景觀分別。

抽出單位比較，新價單1座19樓B7室，實用面積352方呎1房戶，折實700.5萬元、折實實呎19,900元，比首價單毗鄰B8室，面積、間隔相同，折實687萬元、折實實呎19,518元，提價約2%。

碧桂園林曉箐：瓏碧處41校網具吸引力

至於九龍城瓏碧加推的20伙，實用面積213至414方呎，維持最高13%折扣，折實價569.6萬至1092.2萬元，整批折實均呎25,453元，比首推50伙折實均呎24,520元高約3.8%。

碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，瓏碧加推單位屬中高層，計及樓層、景觀因素，屬原價加推，連首張價單共70伙，約九成低於1000萬元；另瓏碧新增80%第一按揭，首兩年免息免供。她強調，項目位處41校網，對家長買家具吸引力。

利奧坊‧壹隅兩日售17伙

恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧壹隅，過去兩日共售出17伙，買家以年輕上車客佔多數。項目本月推出至今累售87伙，套現逾5.75億元 。

另中洲火炭星凱．堤岸伙拍美聯推優惠，即日至下月30日，首10名經該行購入單位之買家，可獲8000元購物券。

[發展商專訪]