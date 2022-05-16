moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

新盤戰續升溫 柏瓏II瓏碧齊加推

【明報專訊】綜合市場資訊，5月迄今整體新盤成交累錄約630宗之際，市場焦點大盤，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，加推138伙，折實均呎18,483元。另碧桂園（2007）九龍城瓏碧，以折實均呎25,453元加推20伙應戰。

柏瓏II累收逾2000票 超額5.5倍

柏瓏II已推出的兩張價單共涉306伙，佔今期單位總數805伙的38%；市場消息指出，柏瓏II兩日累收逾2000票，以306伙計超額5.5倍，料本周首輪開售。

柏瓏II新推138伙，維持最高16%折扣，折實實呎1.75萬至1.99萬元，整批折實均呎18,483元；入場單位為1座1樓B9室，實用面積351方呎1房戶，折實625.21萬元、折實實呎17,812元。今張價單較首批168伙折實均呎17,898元高約3.2%，料主要反映兩批單位樓層、景觀分別。

抽出單位比較，新價單1座19樓B7室，實用面積352方呎1房戶，折實700.5萬元、折實實呎19,900元，比首價單毗鄰B8室，面積、間隔相同，折實687萬元、折實實呎19,518元，提價約2%。

碧桂園林曉箐：瓏碧處41校網具吸引力

至於九龍城瓏碧加推的20伙，實用面積213至414方呎，維持最高13%折扣，折實價569.6萬至1092.2萬元，整批折實均呎25,453元，比首推50伙折實均呎24,520元高約3.8%。

碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，瓏碧加推單位屬中高層，計及樓層、景觀因素，屬原價加推，連首張價單共70伙，約九成低於1000萬元；另瓏碧新增80%第一按揭，首兩年免息免供。她強調，項目位處41校網，對家長買家具吸引力。

利奧坊‧壹隅兩日售17伙

恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧壹隅，過去兩日共售出17伙，買家以年輕上車客佔多數。項目本月推出至今累售87伙，套現逾5.75億元 。

另中洲火炭星凱．堤岸伙拍美聯推優惠，即日至下月30日，首10名經該行購入單位之買家，可獲8000元購物券。

[發展商專訪]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款