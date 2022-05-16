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沙宣道二戰年代大屋 叫租45萬

【明報專訊】港島南區薄扶林多年來除了是城中富豪、名人聚居地之外，亦充滿歷史氛圍。區內有多幢擁有多年歷史的古典建築，當中由DFI零售集團（原名牛奶公司）持有的沙宣道54號二戰年代大屋，數年曾前推出招標，當時意向價高達20億元，惟最終未售出。現大業主更改部署，新近將大屋推出招租，叫價45萬元。

料建於1945年前 4年前曾20億標售

上述沙宣道54號大屋估計於1945年前落成，由牛奶公司於1988年以1600萬元從友邦（AIA）手上購入，項目佔地29,519方呎，大屋實用面積約5437方呎。區內代理表示，物業新近以月租45萬元放租，即意向實呎租金約83元。

資料顯示，牛奶公司於2018年曾委託代理就項目招標，當時有指市場估值約20億元，若以最高地積比率限制0.75倍計，可重建面積約22,139方呎，每方呎樓面地價即約9萬元水平，物業最終未售出。而該物業近日以3.26億元轉讓予海外註冊公司BRINSDALE LIMITED持有，有代理相信，是次屬內部轉讓的機會較大。

薄扶林道舊建築活化後供參觀

事實上，薄扶林一帶於19世紀香港開埠初年，曾為牛奶公司的牧場，區內有不少由該公司持有的舊建築物，其中位於薄扶林道141號的薄鳧林牧場，為舊牛奶公司高級職員宿舍，建於1887年，是當年牧場經理的住所。宿舍由主樓、傭工宿舍和車庫組成，這3棟建築物自1987年起一直空置，於2009年獲評為一級歷史建築，經活化後早前起試業營運，讓公眾預約參觀。

至於沙宣道一帶最聞名的建築，為已故愛國商人霍英東，其家族持有的沙宣道33號石頭莊園（Stone Manor），物業建於1930年，大宅在1970年由霍英東斥資143萬元購入，目前被評為二級歷史建築，有指「跳水皇后」郭晶晶與霍啟剛結婚後，亦曾居於此歐式大宅。

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