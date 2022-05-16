盈翠兩房938萬沽 24年帳賺逾兩倍

粉嶺中心低層兩房呎售1.33萬

另一方面，港鐵東鐵線過海段昨日正式通車，新界東沿線二手屋苑受惠。美聯聯席區域經理陳梓彬表示，粉嶺中心F座低層8室，2房間隔、實用面積368方呎，新買家睇好通車後區內交通更完善，睇樓約半年決定入市，以498萬元購入、實呎13,533元；原業主1998年4月以180萬購入，帳面賺318萬元或約1.8倍。

中原高級分區營業經理吳家威指出，東涌指標屋苑映灣園，新錄9座低層E室易手，實用面積544方呎2房間隔、望山景，原業主開價720萬元，減價20萬元或3%後，以700萬元沽出、實呎12,868元，新買家為外籍用家；原業主2015年2月以485萬元買入，持貨7年，帳面賺215萬元或44%。

十大屋苑僅新都城零成交

樓市購買力未減，中原表示，本港十大屋苑過去周末兩天錄得14宗成交，較上個周末增加3宗或27%，成交量已連續9個周末保持雙位數，本周零成交屋苑收窄至1個，為將軍澳新都城。9個屋苑錄得成交，最多成交為沙田第一城，錄3宗成交，其次是鰂魚涌太古城、康怡花園及紅磡黃埔花園，各錄2宗成交。

另美聯統計，過去兩日十大屋苑共錄約13宗成交，按周回落7%，連跌兩周。