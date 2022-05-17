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柏瓏II再加推122伙 周五售428伙 佔該期單位總數逾半 加推折實均呎18753元

【明報專訊】新盤魚貫而出，近期焦點鐵路大盤、信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，自上周五（13日）開價後，昨日第二度加推，3號價單涉122伙，折實均呎18,753元，比2號價單138伙折實均呎18,483元高約1.5%；比首批168伙折實均呎17,898元高出約5%。發展商亦落實本周五（20日）首輪開售3張價單全數428伙，佔全盤伙數805伙的53%。

明報記者 陳寶恩

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，柏瓏II 3號價單共122伙，包括32伙1房、88伙2房及2伙4房，維持最高16%折扣後，折實價651.16萬至1788.78萬元，折實實呎17,062至20,186元，今次122伙折實均呎18,753元。田又補充，3張價單單位樓層及景觀有異，總括而言屬原價加推。

個別1房加價2.6%

若以個別單位比較，3號價單1座19樓B6室，屬實用352方呎的1房單位，折實價705.18萬元，折實實呎20,034元。單位同層同座向的1座19樓B8室，面積、間隔一樣，上周五首張價單推出，折實價687.036萬元，折實實呎19,518元，即同層1房加價約2.6%。另外，今批單位中最高售價為9座12樓A1室，實用974方呎，4房套房連工作間連廁，屬項目面積最大的樓王單位，折實價1788.78萬元，亦是3張價單中最貴一伙，折實實呎18,365元。

項目同步公布銷售安排，本周五早上9時起，於尖東帝國中心開售3張價單全數428伙。開售不設大手客優先揀樓，每人最多可購兩伙。田表示，項目自上周六起收票，收票3日暫收逾2800票，以428伙計，超額認購5.5倍，並於本周四截票，同日抽籤。

瓏碧5日暫收逾300票 超額3倍

九龍新盤爆搶客戰，碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，九龍城瓏碧日前加推20伙中高層戶，可享更開揚景觀；兩張價單共70伙，當中約九成單位折實價1000萬元以下，並提供「兩年免息免供」付款計劃，吸引大量年輕人參觀。她表示，項目5日暫收逾300個登記，以70伙計，超額認購逾3倍，最快本周開售。

恒地黃埔街項目今命名

東鐵過海段已通車，恒地（0012）紅磡黃埔街大型重建項目，將於今日舉行命名儀式。發展商表示，項目為近30年來、本港最大型私人發展商999年地契市區舊樓重建計劃。根據資料，項目由8個地盤組成，涉及約2800伙。此外，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，大角嘴利奧坊．壹隅由本月推售至今，累售88伙，套現逾5.8億元。整個利奧坊系列累售1406伙，佔可售單位近94%，套現逾83億元。

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