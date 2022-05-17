大埔優景里Silicon Hill 1期傳獲批預售

項目位於未來港鐵白石角站旁的Silicon Hill，由3期組成，總共提供1871伙，其中第1期設576伙，物業網頁早前已開通，市傳項目已獲批預售樓花同意書。本報昨向新地副董事總經理雷霆求證，他回應指會於明日記者會上交代。

朗濤3房3736萬沽 實呎28197元破頂

Silicon Hill 1期由5座11層高的住宅大樓組成，分別為翠景閣第1至6座（不設第4座）。項目標準單位佔整體約九成，合共設有12種戶型，包括開放式至3房間隔，主打2房戶、佔整體單位數量約一半，實用面積約300至450方呎；開放式單位實用面積約230方呎起步；項目亦設有連天台及連平台特色戶。

同區鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，昨以招標形式售出5座12樓A室，單位實用1325方呎，3房1套房間隔，望白石角海景，成交價3736.1萬元，實呎28,197元，呎價創項目分層單位新高。

壽臣山15號最大洋房逾1.2萬呎

另方面，英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、明發集團（0846）及資策（0497）合作發展的港島南區壽臣山道豪宅項目，正式命名為壽臣山15號，並已上載樓書，稍後將推出市場招標。壽臣山15號現時已獲批滿意紙，屬於現樓；項目由15幢洋房組成，實用面積介乎3727至12,073方呎，屬4房4套，至6房6套設計。各幢洋房均附連私人花園、車位及內置升降機，當中13幢設有私家泳池。