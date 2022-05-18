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紅磡焦點重建盤 必嘉坊1期千伙快推 主打1及2房單位 3期共2800伙

【明報專訊】東鐵過海段通車後，市場憧憬沿線新盤前景，恒地（0012）旗下部署逾廿載的紅磡黃埔街大型重建項目，昨日命名為必嘉坊（BAKER CIRCLE），正式展開銷售工作。項目第1期涉及約1000伙，主打1房及2房單位，料最快下月登場。

明報記者 陳寶恩

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，紅磡必嘉坊為近30年來私人發展商最大型重建項目，項目地契999年，是本港罕有的發展項目。必嘉坊命名來自項目一條主要街道「必嘉街」，「必嘉」街名用意紀念九廣鐵路英籍首席工程師羅拔必嘉（Robert Baker）。

必嘉坊由8個地盤組成，橫跨紅磡機利士南路、寶其利街、紅磡南道等主要街道。整個項目總樓面逾104萬方呎，當中包括87.5萬方呎住宅樓面及16.8萬方呎商業樓面。項目共分3期發展，由9座住宅大樓組成、提供約2800伙。值得留意是，必嘉坊屬舊契項目，不受預售樓花限制，可以隨時推出市場。

8地盤組成 涉逾百萬呎樓面

林達民表示，項目第1期位於機利士南路38號，由3幢住宅大廈組成，提供約1000個單位，主打1房及2房單位，最快下月推盤。項目第1期預計關鍵日期為2024年3月底，現時樓花期長約22個月。恒地策劃（二）部項目負責人莊志量指出，整個必嘉坊項目預計於2027年全數落成。恒地主席辦公室顧問于正人表示，必嘉坊以「城市綠洲」作整個園境規劃主題，創造出可持續發展的綠化生活空間。

恒地收購逾20年 投資額料百億計

林達民補充，必嘉坊提供約16.8萬方呎商業樓面，賣點之一是包括一條長近1公里的「立體步行街」，將劃分四大主題區域，滿足住戶及區內居民休閒娛樂所需；項目位處3個港鐵站包圍的核心區域，分別為紅磡站、黃埔站及何文田站，受惠早前通車的東鐵過海段，現由紅磡站到金鐘站僅約7分鐘。

翻查資料，恒地早於逾20年前已開始收購紅磡機利士南路、必嘉街、黃埔街及寶其利街一帶舊樓。及後自2016年起，恒地將有關舊樓業權申請強拍，分別併購共13個地盤，市場估計項目總投資額將數以百億元計。

利奧坊‧壹隅周六再賣15伙

九龍區多個新盤同期開售，市場氣氛暢旺，恒地大角嘴利奧坊．壹隅亦有新部署。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅落實本周六（21日）開售15伙，包括兩伙1房連儲物室戶及13伙1房戶，實用面積255至320方呎。價單訂價由585.7萬至784.6萬元，價單呎價22,966至24,519元，折實價550.558萬至737.524萬元，折實實呎21,588至23,048元。韓補充，利奧坊．壹隅累售90伙，套現金額近6億元。

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