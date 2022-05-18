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瓏碧周六首輪賣70伙 暫收350票超額4倍

【明報專訊】以41名校網作為一大賣點的碧桂園（2007）九龍城新盤瓏碧，昨日上載銷售安排。碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，瓏碧將於本周六（21日）於黃大仙現祟山商場開售項目首兩張價單共70伙，單位實用面積213至414方呎，涵蓋開放式至2房單位。

扣除最高13%樓價折扣後，單位折實價499.8萬至1092.2萬元，折實實呎21,887至27,198元，折實平均呎價24,796元，當中有九成單位折實價低於1000萬元。林續稱，瓏碧周六開售不設大手客時段，將於周五（20日）下午3時截票，同日5時抽籤。市場消息稱，項目過去6日累收約350票，以開售70伙計，超額認購約4倍。

華懋旗下薄扶林碧麗軒已屆現樓，早前已上載樓書及推出4伙複式單位招標，發展商昨日下午開放現樓供預約參觀。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，意向價將參考南區住宅成交價，亦將視乎市場反應加推單位。近月多個豪宅新盤部署推售，吳認為百貨應百客，絕對不怕競爭。

碧麗軒首開現樓示範單位

發現商昨日亦首度開放現樓複式示範單位予傳媒參觀；包括單位01連家俬示範單位，實用面積2646方呎，4房4套複式間間隔，屬於全盤最大的複式戶。長形客飯廳面積逾700方呎，外接361方呎私人花園；主人房享開揚海景，面向南丫島方向，景色怡人。

此外，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，日前落實本周五（20日）首輪開售首3張價單共428伙後，發展商指，項目自上周六（14日）起收票，過去4日累收約3380票，超額認購約7倍。

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