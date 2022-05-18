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恒地古洞申建近千伙 開放式201呎起

【明報專訊】北部都會區帶動，發展商爭相向城規會申請放寬地積比率。恒地（0012）粉嶺古洞北、鄰近古洞石仔嶺花園的一幅地皮，申請放寬地積比至6.5倍，擬建994伙，實用最細的開放式戶201方呎起，而當中約八成單位實用面積低於300方呎，仍以「納米單位」為主。

據城規會文件顯示，上述地點位於上水市地段第263號，地盤面積約5.65萬方呎，恒地申請地積比率由6倍增加至6.5倍，計劃興建兩幢34層高住宅大廈，較原計劃興建32層高多兩層，單位數目由原先922伙，增加7.8%至994伙，總樓面由33.9萬方呎，增加約8%至36.7萬方呎。

單位申增8% 八成小於300呎

恒地遞交申請時，亦同步提交住宅單位平面圖。據圖則顯示，第1座標準樓層每層22伙，而第2座則一層15伙，實用面積由201至382方呎（見圖）。資料顯示，恒地2018年完成項目12.35億元補地價，以較早前獲批的可建樓面約33.9萬方呎計，每方呎樓面補價3643元。值得留意，發展局今年2月公布，所有換地及修訂地契的申請，均會加入最低實用面積280方呎的要求，因項目已完成修訂換地，料不受此限。

此外，屋宇署公布，今年3月份共批出13份建築圖則，其中恒地、太古地產（1972）鰂魚涌英皇道983至987A號及濱海街16至94號項目，獲批建兩幢28層商住樓宇（在3層平台及兩層地庫之上），提供約36.8萬方呎住宅及7.2萬方呎商業樓面，合共約44萬方呎。

恒地太古濱海街商住項目批則

九龍區方面，樂風集團大角嘴界限街2C及2D號，獲批建1座19層高（在3層基座之上）商住物業，總樓面約23,641方呎。另油麻地廟街16至20號亦獲批建1幢20層高商住樓宇，樓面涉約2萬方呎。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，最新屋宇署資料顯示，今年3月全港共有4個項目、共771個私人住宅單位落成，較2月份2705伙急跌71%，為近5個月最少，而今年首季落成量達政府預測的22,850伙約35%，數字暫時較預期理想，而估計年內仍有不少大型項目將可取得入伙紙，估計今年全年落成量可重上2萬伙，將挑戰2018年後的4年高位。

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