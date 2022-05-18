moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

匡湖居相連屋6888萬沽 實呎3.3萬雙破頂

【明報專訊】老牌低密度豪宅屋苑連錄天價成交，繼大埔康樂園早前錄得「堡壘屋」以3億元、呎價逾3萬元易手，創屋苑新高後，西貢匡湖居1期新近錄得相連洋房成交，兩座洋房實用面積合共2096方呎，附連逾2000呎花園及雙船位，最新獲外區用家以6888萬元承接，實呎32,863元，成交價及呎價均創屋苑新高。

中原地產高級分行經理劉國輝表示，上址原業主分別於2003年以580萬元及2006年以1200萬元購入上述兩個洋房，帳面大幅獲利5108萬元或逾2.8倍。

翻查資料，屋苑上一個高價紀錄，為去年8月由匡湖居1期一個單號屋創出，當時以3100萬元成交，實呎29,580元，成交價及呎價均創屋苑新高。以呎價計，最新成交將屋苑舊有呎價紀錄再推高3280元或約11%。

嘉雲臺本月4成交 3房4900萬易手

東半山老牌豪宅交投亦暢旺，白建時道嘉雲臺往常每年全年僅錄得約4宗成交，惟本月已連錄4宗二手買賣。美聯首席區域營業董事何璦麟表示，屋苑新錄4座中高層A室，實用面積1439方呎，3房套連儲物室間隔，以4900萬元易手，實呎34,051元。原業主於2018年6月份以約4000萬元購入上述物業，帳面獲利約900萬元，物業升值約23%。

香港紗廠家族4388萬沽安廬 8年升五成

有老牌家族亦趁市旺沽貨勁賺套現。資料顯示，落成於1964年、樓齡58年的蟠龍道安廬，一個實用1884方呎的中層單位，上月以4388萬元售出，實呎23,281元。物業原業主為王𦦵樺（WONG JAMES SAINT JR.），為香港紗廠國際集團王氏家族成員，2014年以2970萬元購入，帳面獲利1418萬元或約48%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款