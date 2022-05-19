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Silicon Hill 217呎起 白石角最細 1期批預售涉576伙 2房戶佔近半

【明報專訊】勢成今年新地（0016）首個推售的全新盤、位處大埔白石角優景里Silicon Hill第1期，日前已獲批預售樓花同意書，昨日亦隨即上載樓書，涉及576伙，其中開放式戶實用面積最細217方呎，料為白石角區面積最細私樓單位，對上是嘉華（0173）旗下的嘉熙的225方呎開放式單位。Silicon Hill第1期今日先開放示範單位予傳媒參觀，最快日內開價，料本月開售。

明報記者 陳寶恩、容婌維

Silicon Hill分3期發展，提供1871伙。項目毗鄰香港教育大學運動中心、即擬建東鐵白石角站的選址，是區內多個私人樓盤中最接近未來白石角站的一個。項目第1期昨日上載樓書，由5座11層高的住宅大樓組成，提供576伙，分別為翠景閣第1至6座（不設第4座），位處項目地盤的東南方。項目預計關鍵日期為2024年2月底，樓花期約21個月。

樓花期21個月 最快日內開價

Silicon Hill第1期提供的單位，涵蓋開放式至3房間隔，另備地下連花園、及頂層連天台特色戶。單位實用面積介乎217至851方呎，當中標準戶佔整體約九成，合共設有12種戶型，包括開放式至3房間隔。

屋苑主打2房單位，共有271伙，實用面積398至463方呎，佔全盤約47%。開放式戶共有40伙，實用面積217至222方呎，佔比約7%。面積最細的217方呎開放式單位，分佈於翠景閣2座、3座及5座標準戶A5室。

另外，1房戶共有78伙，實用面積285至376方呎，佔比約16%；3房戶共有117伙，實用面積531至770方呎，佔比約20%。項目亦設70伙特色戶，包括地下連花園及頂層連天台戶，實用面積279至851方呎。最大一伙位於3座12樓A1室，實用面積851方呎，附262方呎平台及475方呎平台，屬3房套房連書房及儲物室套廁間隔。新地代理總經理胡致遠表示，Silicon Hill第1期今日開放示位予傳媒參觀，將於短期向公眾開放，最快本月開售。

海茵莊園短期內推312伙

此外，提供多達1556伙的九建（0034）將軍澳海茵莊園，樓花期尚餘約3個月，九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，項目將短期加推新價單，涉及不少於312伙，集中高層戶，有機會月內開售。她續稱，新的價單不會減價，但會推出新優惠，望惠及買家。她補充，項目自去年10月起推售，累售約519伙，套現約32億元。

近日主力銷售大角嘴新盤利奧坊．壹隅的恒地（0012），同系已屆現樓、鄰近港鐵佐敦站的本木，最新售出23樓A3室、2房戶，實用面積511方呎連376方呎天台，成交價1700萬元、實呎33,268元，為項目開售以來呎價第二高。本木自2020年底推售累沽156伙，套現近15.5億元。

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