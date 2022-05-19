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80後手機殼創辦人 7630萬首置購傲瀧

【明報專訊】疫情平穩後，樓市交投轉趨活躍，市場更有不少涉及名人的豪宅買賣。其中作為「明星盤」的新世界（0017）西貢傲瀧，上月便獲CASETiFY手機殼創辦人之一的楊子業，以7630.3萬元購入一個4房海景戶連一個車位。

資料顯示，傲瀧1座高層A室，實用面積1945方呎，4房雙套間隔，成交價7410.3萬元，實呎價38,099元，成交價創屋苑分層新高，登記買家為楊子業（YEUNG CHEE YIP RONALD）。單位設露台，享海景及山景。楊子業今次入市，只須付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市；另楊同時以220萬元購入項目一個車位。

成交價創屋苑分層新高

80後的楊子業，2011年時與拍檔創立CASETiFY，雖然每個手機殼售價數百元，個別更超過1000元，但由於以個人化及與世界各地不同藝術家合作，加上明星效應帶動，仍然賣個滿堂紅。該公司目前除於觀塘apm、尖沙嘴K11 Musea等大型商場設分店外，早前亦以月租約30萬元租用銅鑼灣地帶地下1及2號舖，舖位面積約2082方呎，呎租約144元；其後再以月租約120萬元租用觀塘海濱道123號觀塘綠景NEO兩層、共6萬方呎的樓面，呎租約20元。

M+藝術家1415萬首置購AUSTIN 2房

另資料顯示，港鐵柯士甸站THE AUSTIN 5A座高層C室，實用面積512方呎，2房間隔，上月底獲買家以「首置」身分斥1415萬元購入，實呎27,637元。登記買家為皮力，與「M+希克藏品」高級策展人皮力同名，料為同一人。據悉，皮力是內地知名的策展人及藝評家，現於M+負責中國當代藝術的範疇。原業主2013年以945萬元購入物業，持貨約9年，帳面獲利470萬元或五成。

此外，原為前政府宿舍的何文田衛理徑衛理苑A座，一個實用面積1626方呎的中層B室，屬3房雙套連書房間隔，上月連車位以3470萬元售出，為屋苑近半年來首宗二手成交，實呎21,341元，成交價及呎價均為屋苑新高。

衛理苑3房雙套3470萬易手 13年升逾千萬

單位原由全球帽、袋生產商康達製造企業或有關人士2009年以約2385萬元連車位購入，持貨13年，帳面獲利1085萬元，賺幅約45%。

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