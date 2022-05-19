moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

太古城本月30宗租賃 超上月全月

【明報專訊】美國加息對港息影響未明，加上買賣筍盤近月已陸續消化，部分買家暫轉買為租，其中港島指標屋苑太古城本月暫錄30宗租賃成交，已較上月全月約25宗增加兩成，更超越本月迄今約15宗二手買賣成交量。

香港置業首席聯席董事朱永健表示，太古城買賣筍盤經已被消化，加上受美國加息影響，使買賣市場交投放緩，同時帶動租賃交投轉趨暢旺。朱稱，太古城順安閣高層D室，實用面積530方呎，2房間隔、望內園景，以月租約2萬元租出，實用呎租約38元，屬市價水平。業主2005年12月約280萬元購入，租金回報逾8.5厘。

御龍山4房雙套4.75萬租出 呎租34元

受東鐵線過海段通車帶動，東鐵沿線物業租賃暢旺。中原地產分行經理徐家倫表示，火炭御龍山本月暫錄約4宗租賃成交，包括9座高層B室，實用面積1411方呎，4房雙套間隔，以月租47,500元租出，實用呎租34元。原業主2011年約2300萬元購入，租金回報近2.5厘。

另外，亦有買家看好東鐵沿線地區後市，決定轉租為買。美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡黃埔花園一期5座高層F室，實用面積777方呎，屬3房1套房及儲物室間隔，單位向東南，望單邊開揚街景，以1226萬元易手，實呎15,779元，買家為外區租客。原業主於2009年8月以約500萬元購入單位，帳面獲利726萬元或約1.45倍。

市場接連有一手業主沽售單位套現勁賺個案。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳君傲灣2座高層B室，實用面積651方呎，3房1套間隔，以1058萬元易手，實呎16,252元。原業主2005年5月372萬元一手購入，持貨約17年，帳面獲利686萬元或逾1.8倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款