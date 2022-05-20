啟德沐泰街8號涉704伙擬現樓推

恒地（0012）啟德沐泰街8號項目，雖已於今年3月獲批預售，惟集團最新部署以現樓形式推售。資料顯示，沐泰街8號項目涉及704伙，預計落成日期為今年9月底，距今約4個月。

HENLEY快開現樓示範單位

至於同系啟德THE HENLEY系列，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY 系列將於下月落成入伙，其後發展商將隨即開放現樓示範單位。

另外，區內最新入伙盤，龍湖集團（0960）及合景泰富（1813）合作發展的尚．珒溋，亦部署陸續推售現樓餘貨。

龍湖集團香港高級營銷總監黃少鴻表示，尚．珒溋現餘110伙待售，主要包括高座特色戶及低座大單位，間隔涵蓋3房、4房及複式戶，預計需一段時間消化。

尚．珒溋110伙現樓待售

啟德未來新盤供應將轉移至跑道區。嘉華國際（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，現正積極籌備集團旗下承豐道15號及跑道區第4A區2號項目，預計獲批預售後隨即推出。至於會德豐負責銷售的兩個跑道區項目，包括承豐道23號及19號項目，會德豐地產總經理（市務）陳惠慈稱，兩個項目正待批預售，期望第3季至第4季推出。

當年的「啟德」概念已逐步實現，近年更成為市區供應重鎮。據代理數據，啟德區上月全月錄得297宗一手成交，按月反彈26倍，更創5個月新高。租賃市場方面，啟德區今年首4個月合共錄得703宗租賃成交，較去年同期279宗急升1.5倍，即將追平去年全年804宗租賃成交量，租金走勢平穩，平均實用呎租徘徊40元水平，部分特色戶及開放式單位實用呎租高逾58元，可見租賃需求龐大。代理預計，隨東鐵綫過海段通車，區內租金至今年底可望上升10%。