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規劃署反對南生圍緩衝區申建114伙

【明報專訊】發展商看好北部都會區的發展，積極改劃地段內土地，早前有財團曾向城規會就南生圍濕地緩衝區內申建低密度住宅，共114伙，總樓面約21.99萬方呎，惟規劃署不支持有關申請，指申請人已遞交的技術評估，不能顯示發展不會對周邊環境構成負面影響，預計城規會今日審理時難獲通過。

4活化工廈申請獲開「綠燈」

另外，今日城規會會議中，將審理4宗活化工廈申請，規劃署全不反對，料可順利獲「開綠燈」通過。

涉及樓面較大的申請是由伯恩光學創辦人楊建文收購，觀塘開源道75至77號業發工業大廈和巧明街119至121號年運工業大廈，鄰近區內大型商場apm，申請人向城規會以14.4倍地積比率作申請，擬建發展1幢39層高的商廈，總樓面約72萬方呎。

英皇屯門兩工廈 料批獨立重建

另外，英皇國際 （0163） 屯門新安街13號寶泰工業大廈及新安街15號山齡工業大廈，過去曾獲城規會批出合併重建，現申請作各自獨立重建，兩個地盤分別佔地約1萬方呎，英皇擬以地積比11.4倍發展，總樓面分別約11.4萬方呎，即兩項目合共樓面約22.8萬方呎，料可在今日獲城規會「開綠燈」。

另有財團申請葵涌藍田街7至13號榮達工業大廈作活化工廈，並申請放寬地積比至約11.4倍計，重建為1幢19層高的新式工廈，總樓面涉約10.26萬方呎，亦獲規劃署不反對。

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