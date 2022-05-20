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白石角將躋身鐵路沿線地區

【明報專訊】大埔白石角是近年新界新盤供應重鎮之一，位處臨海一帶地段的天賦海灣1至3期、逸瓏灣系列、海日灣系列、雲滙、嘉熙及朗濤等，合共提供逾8200個住宅單位。公共交通方面，目前區內居民往返外區，可選擇乘搭巴士、專線小巴，前往港鐵大學站或沙田站，但日後該區交通將有重大變化；特首林鄭月娥去年10月發表施政報告時，倡議在大埔墟站與大學站之間加建白石角站，使該區未來能躋身鐵路沿線之列。

根據計劃，港府會邀請港鐵，研究以目前位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建上述東鐵線科學園╱白石角站，並按教大要求，重置運動中心到大學本部附近的地點；特首已指示發展局、運房局和教育局，聯同港鐵及教大，全力推展有關項目。換言之，Silicon Hill系列將來會成為鐵路沿線之上、大埔區另一全新大型屋苑。

基座商場設超市食肆

另可留意的是，為解決Silicon Hill住戶入伙後補給生活日用品的問題，屋苑基座未來設有商場，樓面約2.3萬方呎，命名為Silicon Lane，將引入一田超市及餐飲食肆，還包括便利店、診所及補習社等。此外，發展商亦計劃提供往返Silicon Hill與沙田HomeSquare、新城市廣場之間的穿梭巴士服務，惟初步構思只限於周末提供服務。

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