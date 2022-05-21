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Prince Central增現金回贈變相減價 個別單位較一年前最多減近3%

【明報專訊】九龍市區新盤爆搶客戰，鄰近東鐵線旺角東站的新地（0016）太子道西Prince Central日前獲批滿意紙，發展商即以現樓重啟銷售。除重推去年3月50伙價單外，昨日亦加推11伙。值得留意，價單中設有7%現金回贈，若與去年首推50伙比較，是次比去年3月推出時的4.5%回贈，多約2.5個百分點，個別單位變相減價最多近3%。

明報記者 陳寶恩

兩張價單共61伙，售價及呎價最低一伙同為實用面積251方呎的3樓E室開放式戶，折實價694.7萬元，折實實呎27,677元。計及最高7%的現金回贈後，折合樓價約646萬元、折實實呎25,740元。新地補充，Prince Central特色戶短期將招標形式推出，項目則由即日起開放現樓予公眾參觀。

新增現金回贈後 開放式646萬入場

Prince Central首批50伙去年3月開價，折實均呎29,688元，但及後發展商以留待項目現樓發售為由而煞停銷售。首張價單涉及50伙，實用面積251至345方呎，包括開放式及1房戶，折實價694.7萬至1068.96萬元，折實實呎27,677至31,493元。項目日前終獲批滿意紙，已屆現樓，昨日上載1A號及2號價單，其中1A號價單最高樓價折扣維持15%不變，惟買家可獲各項樓價回贈，其中現金回贈由原本最高4.5%加至7%，多2.5個百分點，當中包括為慶祝東鐵線過海段通車、新增的2%回贈。

計及新回贈方案，個別開放式及1房單位變相減價近3%（見表）。另外，若買家不選擇樓價8.5%置業售價折扣，可獲最多相當於樓價12%的印花稅回贈；有關印花稅回贈比對上價單的9%增加3個百分點。至於新增的2號價單涉及11伙，實用面積283至684方呎，由1房至3房套房間隔，最高樓價折扣15%，折實價924.2萬至2459.6萬元，折實實呎30,512元至35,985元，折實均呎33,799元，比首張價單折實均呎29,688元，高約12%，但由於新價單包括首度推出的3房套單位，料兩批價錢不能直接比較。

61伙中50伙折實低於1920萬

其中最低折實入場為11樓C室，實用面積303方呎1房，折實924.2萬元，實呎30,502元，扣除最高回贈後實際樓價約859萬元，折實實呎約2.83萬元，較1A號價單中的樓下一同面積的10樓C室，扣除最高回贈後實際樓價約833萬元，即高一層樓價高約3%。

項目已屆現樓，可受惠新按保政策承造八成至九成按揭。以上述兩張價單共61伙計，當中有50伙折實價低於1920萬元（最高可借八成按揭、貸款上限為960萬元），佔整體約82%；其中36伙更折實低於1000萬元（最高可借九成按揭），佔整體近六成。

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