柏瓏II首輪沽逾九成 即晚加推168伙

項目3輪沽1100伙套逾百億

柏瓏II日前累收逾4050票，超額認購約8倍。昨日早上近9時於尖東帝國中心開售首批428伙，不設大手客優先認購，每組買家可購2伙。單位折實價624.96萬至1788.78萬元，折實實呎16,638元至20,186元。現場所見，項目開售吸引大批準買家到場，人龍延至售樓中心門外。

田兆源表示，項目即日售出逾九成單位，套現近35億元。當中1房及2房已全數沽清，而4房戶亦近沽清。柏瓏I及II兩期項目，3周內3輪銷售沽近1100伙，套現逾101億元，料為今年至今銷售伙數最多的新盤，而對上最多料為新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期，去年9月3周內售出1120伙，套現逾80億元。

加推單位折實652萬入場

柏瓏II成交價最高為9座11樓A1室，實用面積974方呎、4房套房連工作間連廁，成交價1866.48萬元，實呎19,163元。呎價最高為9座19樓A5室，實用面積389方呎、1房連儲物室，成交價822.62萬元，實呎21,147元。

發展商昨晚加推4號價單、共168伙，包括1至4房戶，實用面積351至974方呎，維持最高16%折扣，折實價651.67萬至1817.5萬元、折實實呎17,132至20,153元。今次價單入場單位為1座1樓B5室，實用面積351方呎1房開放式廚房，折實價651.67萬元、折實實呎18,566元。

瓏碧今賣70伙

累收630票超額8倍

另外，以位處41校網作招徠的碧桂園（2007）九龍城瓏碧，今日於黃大仙現祟山商場開售首批70伙。碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐表示，項目過去9日累錄約5500人參觀，截收約630票，超額8倍。