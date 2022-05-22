海茵莊園加推172伙 新增付款辦法吸客

九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，因應海茵莊園入伙在即，加推5號價單共172伙，實用204至428方呎，包括開放式及1房戶，售價由519.9萬至1012.4萬元，以最高折扣率3%計，折實後售價約504.3萬至982萬元。另項目新增「海茵超輕鬆置業計劃」付款計劃，買家可選擇指定財務機構提供貸款計劃，分為首24個月免息免供85%第一按揭貸款，或首24個月免息90%第一按揭貸款，期望能協助買家置業。

瓏碧沽14伙 套現逾1億

碧桂園（2007）發展、位於九龍城賈炳達道瓏碧，以位處41校網作招徠，昨展開銷售，首輪推售70伙，碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐表示，項目售出14伙，套現逾1億元，買家中約八成為自住，餘下為投資客。

利奧坊．壹隅昨沽9伙

另九龍區多個新盤昨日有新一輪銷售，如恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅，昨日推售15伙，實用面積255至320方呎，折實價550.558萬至737.524萬元，折實實呎21,588至23,048元。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，項目昨日沽出9伙，包括1伙開放式及8伙1房，套現約5400萬元，項目自本月初開售至今，累售100伙，套現約6.6億元。

會德豐啟德MONACO MARINE昨日連沽6伙，單日吸金8165.2萬元，其中1B座32樓B單位，屬實用574方呎3房戶，成交價1630.9萬元，實呎28,413元，為昨日售出單位中，成交呎價最高的單位。另與信置、嘉華及爪哇（0251）合作發展的長沙灣維港滙II昨日售出2伙單位。

貝沙灣3房連車位3475萬易手

二手市場方面，薄扶林貝沙灣本月再錄成交，利嘉閣地產分行經理陳漢白表示，有關單位為6期7座高層C室，實用面積1126方呎，3房連套房及工人套房間隔，連同一個車位以3475萬元易手，實呎30,861元。原業主在2008年以1826.2萬元購入，持貨約14年，轉手帳面獲利1648.8萬元，物業升值約90%。

[香港地產]