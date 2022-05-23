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必嘉坊市值料近300億 超美利道地王 林達民：主席李家誠「深度參與」親自優化

【明報專訊】疫情紓緩，近日各大發展商均提速開盤，冀收復首季賣樓「失地」。龍頭發展商恒地（0012），正密鑼緊鼓部署開售旗下位處紅磡機利士南路、黃埔街一帶的大型市區重建項目必嘉坊。恒基物業營業（一）部總經理林達民接受本報專訪表示，必嘉坊屬999年地契、單位總數約2800伙，住宅及商業總發展樓面逾100萬方呎，以每方呎樓面估值2.5萬至3萬元計，推算項目總市值或高近300億元。

明報記者 林可為

林達民又特別提到，必嘉坊屬集團的策略發展項目，集團主席李家誠無論在住宅部分的建築設計、長近1公里的「立體步行街」的佈局和市場定位，均有「深度參與」。總共分3期發展的必嘉坊項目，由9座組成，共提供約2800伙，總樓面逾104萬方呎，當中包括約87.5萬方呎住宅樓面、約16.8萬方呎商業樓面。林達民指出，若以項目每方呎樓面估值2.5萬至3萬元計，意味項目總市值將高達250億至300億元。

第1期最快下月推 萬呎綠化裝飾成賣點

換言之，項目市值將較恒地2017年中環美利道商業地王的中標價232.8億元還要高，該地皮每方呎樓面地價高達50,064元，以呎價計至今仍是官地最高紀錄。項目去年7月已命名「The Henderson」，將建成一座總樓面達46.5萬方呎的超級甲廈，最快明年落成。

林達民又指，集團主席李家誠對必嘉坊極為重視，對各項設計均有着「深度參與」，有時甚至會親自操刀作出修改和優化，並指「主席的目標，是希望必嘉坊將來落成後，能夠為紅磡舊區帶來具活力、年輕化的全新面貌。」以住宅部分而言，必嘉坊各座大廈的建築外立面，均採用流線型波浪設計，帶出清新時尚感覺；單位均附設面積約40方呎的大露台，可讓住戶觀賞四周景色。此外，必嘉坊的綠化面積佔地約4萬方呎，亮點包括約2萬方呎的戶外園林、約1萬方呎的垂直綠化裝飾牆身（Vertical Green）。

「立體步行街」涉百舖 擬營造文青氣息

值得留意，李家誠對必嘉坊打造的「立體步行街」同樣看重，希望藉這條長近1公里的步行街，體現出紅磡、以至香港新舊文化共融的趣味。林達民透露，「立體步行街」預計提供逾100個舖位，但有別於一般商場，除餐飲食肆外，現時亦構思引入洋溢文青氣息的咖啡店、文創店等，希望市民「打卡」之餘，亦能享受箇中文化氛圍。

銷售部署方面，必嘉坊率先登場的第1期，主要位處機利士南路一帶，由3座大廈組成，提供約886個單位，主打針對上車客及分支家庭、實用面積約300方呎的1房戶型，已開始展開連串推廣，預計下月上載樓書和開價，首階段推售單位數量涉約300伙。至於必嘉坊第1期的預計關鍵日期為2024年3月，樓花期長約22個月。

[發展商專訪]

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