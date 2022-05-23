柏瓏II周三次輪推售288伙

周六晚加推折實均呎近1.88萬

柏瓏II上周六晚公布的5號價單涉及120伙，折實平均實呎18,798元，提供30伙1房、72伙2房、15伙3房及3伙4房戶，實用面積351至974方呎，定價785.6萬至2198.6萬元，實呎20,682至24,361元，扣除最高16%折扣優惠後，折實價659.9萬至1846.82萬元，折實實呎17,373至20,463元。是次加推單位最低售價為9座2樓B5室，實用面積352方呎，1房開放式廚房開隔，定價785.6萬元，折實價659.9萬元，折實實呎18,747元。另發展商同時公布銷售安排，周三次輪銷售288伙。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，按定價計，今批單位總值約13億元，而今期1房及2房戶已全數推出，今張價單定價雖然略為上調1%至1.5%，但仍屬「繼續開心價」。

Silicon Hill第1期最快今開價

事實上，多個新盤正整裝推售，新地（0016）繼上周公布太子道西Prince Central最新優惠後，同系大埔優景里Silicon Hill第1期將於今日再開放全新示範單位供傳媒參觀，該盤最快今日公布首張價單，項目涉及576伙，其中開放式戶實用面積最細217方呎，料為白石角區面積最細私樓單位。

本月1100宗一手成交 半年高

此外，綜合市場資料，過去兩日共錄約41宗一手成交，會德豐將軍澳日出康城GRAND MARINI周末期開售出2個撻訂重售單位，實用面積749方呎的2A座35樓C室3房戶，原於2019年9月以1174.8萬元沽出，實呎15,685元，本月18日終止交易後，最新以1227.7萬元售出，較2019年9月高約4.5%，實呎16,391元。

本月至今一手市場共錄約1100宗成交，超上月全月約1035宗，並創自去年11月錄約1770宗後半年按月新高。

[發展商專訪]