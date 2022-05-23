moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

柏瓏II周三次輪推售288伙

【明報專訊】政府上周四（19日）進一步放寬社交距離措施，發展商更積極推售新盤，信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）合作發展的元朗錦上路站柏瓏II，繼上周五首輪開售428伙，並即日沽出約390伙後，項目於剛過去周六加推120伙價單，並落實周三作次輪銷售，涉及288個單位。

周六晚加推折實均呎近1.88萬

柏瓏II上周六晚公布的5號價單涉及120伙，折實平均實呎18,798元，提供30伙1房、72伙2房、15伙3房及3伙4房戶，實用面積351至974方呎，定價785.6萬至2198.6萬元，實呎20,682至24,361元，扣除最高16%折扣優惠後，折實價659.9萬至1846.82萬元，折實實呎17,373至20,463元。是次加推單位最低售價為9座2樓B5室，實用面積352方呎，1房開放式廚房開隔，定價785.6萬元，折實價659.9萬元，折實實呎18,747元。另發展商同時公布銷售安排，周三次輪銷售288伙。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，按定價計，今批單位總值約13億元，而今期1房及2房戶已全數推出，今張價單定價雖然略為上調1%至1.5%，但仍屬「繼續開心價」。

Silicon Hill第1期最快今開價

事實上，多個新盤正整裝推售，新地（0016）繼上周公布太子道西Prince Central最新優惠後，同系大埔優景里Silicon Hill第1期將於今日再開放全新示範單位供傳媒參觀，該盤最快今日公布首張價單，項目涉及576伙，其中開放式戶實用面積最細217方呎，料為白石角區面積最細私樓單位。

本月1100宗一手成交 半年高

此外，綜合市場資料，過去兩日共錄約41宗一手成交，會德豐將軍澳日出康城GRAND MARINI周末期開售出2個撻訂重售單位，實用面積749方呎的2A座35樓C室3房戶，原於2019年9月以1174.8萬元沽出，實呎15,685元，本月18日終止交易後，最新以1227.7萬元售出，較2019年9月高約4.5%，實呎16,391元。

本月至今一手市場共錄約1100宗成交，超上月全月約1035宗，並創自去年11月錄約1770宗後半年按月新高。

[發展商專訪]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款