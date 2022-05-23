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新世界長沙灣3商廈逾半樓面收租

【明報專訊】正當東九龍成為本港第二個核心商業區（CBD2）之際，西九龍一帶近年亦變天，銳意發展九龍西「甲廈商圈」的新世界（0017），2017年斥資近150億元連環購入長沙灣3幅商業/商貿地皮，3項目將於未來數年落成，共涉逾220萬方呎，新世界坦言看好九龍西長遠的發展，擬保留逾半樓面長線收租。

3商廈共逾220萬呎樓面

新世界發展資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，九龍西「甲廈商圈」的首個落成甲廈項目、長沙灣荔枝角道888號，早前已獲滿意紙，料短期交樓。集團同時接受租戶或準買家預約參觀，查詢人士較前明顯增加，主要由於區內交通配套完善，僅需約半小時車程已可達機場及港珠澳大橋，方便來回大灣區。

他又指，九龍西「甲廈商圈」內的長沙灣瓊林街及永康街商業項目，總樓面分別120萬方呎及42萬方呎，預計分別在2023年底及2024年落成，有關供應將能滿足市場的需求，九龍西具潛力由工廈區轉型作新核心商業區，預計區內甲廈未來5年的租金及價格，每年可升約5%，集團亦看好該區發展，計劃保留逾50%的樓面作長線收租。

荔枝角道888號累沽75%樓面

資料顯示，荔枝角道888號自2020年底開售至今，目前已累沽75%樓面、即約43萬方呎，其中金融、保險及大專機構約佔一半，近八成買家作自用或長線投資。林浩文透露，集團為業主提供租管服務，部分單位已獲預租，意向呎租約30元起。他續指，項目設有241個私人車位，車位亦已拆售，平均售價約200萬至220萬元，買家不少為項目業主，亦有投資者購入作長線收租。另商廈地下設有一個500方呎的零售商舖，新世界期望租予優質餐飲品牌。

林浩文又提到，荔枝角道888號由巴馬丹拿集團（P&T Architects）設計，除獲綠建環評等多個認證外，物業內亦有不少貼心設計，如物業2樓設有逾7000方呎的平台花園作共享之用，另各層設有酒店式配備如行政人員洗手間、哺乳室等。

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