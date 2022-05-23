嘉湖2房533萬沽 4年實蝕一成

翠怡2房業主移民 3年實蝕逾40萬

另中原地產分區營業經理蔡偉明表示，青衣翠怡花園6座高層C室，實用面積365方呎，2房間隔，以590萬元售出，實呎16,164元。原業主2019年5月600萬元購入，持貨約3年，帳面蝕讓10萬元或逾1%，若連使費計料實蝕逾40萬元或近7%。據悉，原業主早已移民海外，當年購入單位後一直持有收租，但由於睇淡後市，故決定蝕讓套現。

此外，中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島21座中層D室，實用面積584方呎，3房1套加儲物房間隔，成交價1028萬元，實呎17,603元。原業主2019年1008萬元買入單位，持貨滿3年，屬額印鬆綁後帳面雖獲利20萬元，但連使費計料實蝕近40萬元或約4%。

中原地產統計，十大屋苑剛去周末兩日錄11宗成交，按周下跌3宗或21%，雖然數字已連續10周企穩雙位數水平，但零成交屋苑增至5個，而將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊已各佔3宗。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，經濟復蘇初期，發展商定價相對保守，部分更低於同區二手價，二手交投難免放緩。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，買賣雙方呈拉鋸局面，預期全月二手交投較4月放緩。