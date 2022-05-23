moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

嘉湖2房533萬沽 4年實蝕一成

【明報專訊】本月多個新盤推售，搶盡二手市場風頭，部分業主唯有蝕讓沽貨。天水圍嘉湖山莊麗湖居一個高層2房戶，以533萬元售出，原業主持貨4年實蝕逾一成。祥益地產高級分行經理謝利官表示，嘉湖山莊麗湖居9座高層F室，實用面積442方呎，2房間隔，獲區內首置客以533萬元購入，實呎12,059元。原業主2018年以約570萬元購入，帳面虧蝕約37萬元，若連使費計料實蝕約65萬元或逾一成。

翠怡2房業主移民 3年實蝕逾40萬

另中原地產分區營業經理蔡偉明表示，青衣翠怡花園6座高層C室，實用面積365方呎，2房間隔，以590萬元售出，實呎16,164元。原業主2019年5月600萬元購入，持貨約3年，帳面蝕讓10萬元或逾1%，若連使費計料實蝕逾40萬元或近7%。據悉，原業主早已移民海外，當年購入單位後一直持有收租，但由於睇淡後市，故決定蝕讓套現。

此外，中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島21座中層D室，實用面積584方呎，3房1套加儲物房間隔，成交價1028萬元，實呎17,603元。原業主2019年1008萬元買入單位，持貨滿3年，屬額印鬆綁後帳面雖獲利20萬元，但連使費計料實蝕近40萬元或約4%。

中原地產統計，十大屋苑剛去周末兩日錄11宗成交，按周下跌3宗或21%，雖然數字已連續10周企穩雙位數水平，但零成交屋苑增至5個，而將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊已各佔3宗。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，經濟復蘇初期，發展商定價相對保守，部分更低於同區二手價，二手交投難免放緩。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，買賣雙方呈拉鋸局面，預期全月二手交投較4月放緩。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款