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利奧坊‧壹隅同系最近奧運站

【明報專訊】疫情紓緩，新盤市場氣氛急劇升溫，發展商積極推盤下，新盤戰白熱化，龍頭發展商恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧壹隅亦加入戰圈。項目提供614個單位，屬利奧坊系列推出以來規模最大的一期，位置亦相對最接近港鐵奧運站。物業外觀採蝴蝶形設計，呈流線形。項目主打1房戶，相信可吸引小家庭及投資客。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

位處深旺道5號的利奧坊‧壹隅，預計關鍵日期2024年5月，樓花期長約2年。一如恒地同區同系的利奧坊項目，利奧坊‧壹隅的市場定位以年輕、時尚格調為主；物業外觀採蝴蝶形設計，呈流線形，可減少戶戶對望的情况。

利奧坊‧壹隅雖然只設29個住客車位，但較近港鐵奧運站、奧海城等大型商場，無論起居購物、對外交通都相當方便。相對利奧坊第1至3期、單位總數介乎400餘至500餘伙，利奧坊‧壹隅提供614伙，為目前同系中規模最大。景觀方面，預計部分中高層單位可享維港及港島一帶景色。項目5月開售以來，已累積售出約100伙，吸金約6億元。

1房佔七成

標準開放戶最細206呎

利奧坊‧壹隅提供的戶型由開放式至3房，實用面積由184方呎（3樓開放式連平台特色戶）至最大的800方呎（頂層28樓3房連平台和天台特色戶）。一如同系項目，利奧坊‧壹隅主打標準1房戶型，實用面積250至328方呎（部分連儲物室），共420伙，佔項目單位總數近70%。另入場門檻最低的標準開放式戶，實用面積206至209方呎，共80伙，佔項目單位總數13%。利奧坊‧壹隅提供3個示範單位，其中1房示範單位以2座23樓C室為藍本，實用面積320方呎。

除客飯廳開則方正外，發展商亦善用高樓底特點，天花下面位置預裝鏡面儲物櫃，而玄關位亦裝有收納櫃，為住戶增加收納空間。交樓標準還有不少貼心裝置，例如提供隱藏式摺凳，方便住戶從高處的儲物櫃拿取物件及穿鞋；另一邊天花位置也裝有智能風扇燈，別具特色。浴室方面，洗手盆位置與浴室之間設有間隔牆，做到乾濕分離效果。

貼心家具裝置 起居更方便

上述單位附有儲物房，位處睡房與浴室之間，因此由睡房到浴室都要經過儲物房。不過，這亦增加間隔靈活度，住戶可按需要拆除儲物房與浴室的部分間隔牆，打造成一個衣帽間。

此外，示範單位室內設計用色大膽，採綠、黃配搭，為單位增添活潑感，而洗手間內的細節，例如廁紙都同樣用上鮮艷顏色，玩味十足。

至於2房示範單位，以2座23樓A室為藍本，實用面積405方呎，屬連裝修無改動示範單位。設計師以珊瑚橙色為主調，散發時尚感。客廳外連露台，並設有吧枱。主人房可靠牆放置雙人牀。另一房間可充當書房，設計師放置透明書桌，以增加空間感。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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