都會駅城中駅交投減 均呎1.6萬

明報記者 容婌維

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，新盤搶客分薄二手購買力，如錦上路站新盤柏瓏系列，與都會駅客源相似，吸走大批買家，而屋苑「移民盤」等筍盤早前已被消化、業主減少議價空間等，均導致屋苑近日交投量放緩。

3房戶1112萬沽 13年帳賺1.5倍

伍錦基續稱，都會駅新錄2座中層F室成交，實用679方呎，3房套房連儲物房間隔、望內園景，以1112萬元易手、實呎16377元；原業主2009年9月以435萬元購入單位，持貨近13年，現轉手帳面獲利677萬元，單位期內升值逾1.5倍。他補充，屋苑現有約275個放盤，2房單位叫價由860萬元起。

另一方面，資助房屋市場未太受新盤影響，再錄新高價成交。富誠地產營運董事林栢榮表示，啟朗苑B座啟逸閣高層11室，實用286方呎、開放式間隔，早前以423萬元未補價易手、實呎14790元，超越4月同屋苑另一個2房單位所創的14650元舊紀錄，再誕生九龍居屋樓王；原業主2019年4月以約214.11萬元向房委會一手購入，持貨約3年、SSD額印期滿即沽售，帳面獲利208.89萬元或約97.5％。

匡湖居罕見相連屋易手 成交價6888萬

二手豪宅交投亦暢旺，西貢老牌洋房匡湖居新錄罕見巨額成交。中原地產高級分行經理劉國輝表示，匡湖居1期相連洋房，實用面積合共2096方呎，附連逾2000方呎花園及雙船位，獲外區用家以6888萬元承接、實呎32863元，成交價、呎價均創屋苑1期新高。

原業主分別於2003年以580萬元、2006年以1200萬元購入上述2座洋房，帳面獲利5108萬元或逾2.8倍。

翻查資料，屋苑1期上次錄高價紀錄，為去年8月由另一幢單號屋所締造，當時該洋房以3100萬元成交、實呎29580元；以呎價計，上述新成交呎價，將紀錄推高約11%。

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