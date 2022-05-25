華景4年首見蝕讓 原則3房777萬沽 大興兩房532萬易手 低銀行估價4%

明報記者 容婌維

上述華景山莊第3座低層D室，實用面積634方呎、原則為3房戶，現改為1房套連工人房間隔，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，原業主3月放盤叫價830萬元，近日累減53萬元或6%後，以777萬元易手、實呎12,256元；據悉，原業主2018年7月以810萬元購入單位後，花費數十萬元全面裝修，現帳面蝕33萬元或4%；若連各項使費計，原業主或需實蝕逾79.2萬元離場，蝕幅近一成。

面積634呎 減價6%後呎售1.22萬

事實上，華景山莊的蝕讓個案並不常見；翻查資料，不計內部轉讓，屋苑對上一宗蝕讓成交已追溯至2018年4月，當時屋苑第14座高層3房戶，以1350萬元易手，該原業主於2005年以1418萬元購入，帳面蝕68萬元或約5%。

御半山2房650萬沽 原業主料僅平手

另市場消息稱，屯門半新盤御半山錄帳蝕成交，為1A座低層G室，實用面積414方呎2房間隔，新近以650萬元易手、實呎15,700元；原業主2018年5月以663.55萬元向發展商一手購入，帳面蝕13.55萬元或約2%；惟計及一手購入時所享之現金回贈，料原業主實際平手離場。

據代理資料，御半山近日不乏蝕讓，蝕幅介乎1%至15%。

另一方面，市場亦錄低於銀行估價成交，美聯物業首席高級營業經理黃瑞麟表示，屯門大興花園1期3座中層D室，實用面積428方呎2房間隔，以532萬元易手、實呎12,430元，較銀行估價低約4%，惟原業主早於1995年1月以約104萬元購入，持貨27年轉手，帳面仍獲利428萬元或逾4倍。

MONTARA首錄1房成交 3年帳賺22%

個別新近入伙的半新盤陸續有額印稅SSD鬆綁貨成交，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城MONTARA，新錄首宗1房戶二手買賣，為2A座低層D室，實用面積363方呎、望園景及泳池景，原業主最初開價788萬元，減價68萬元或逾8%後，以720萬元易手、實呎19,835元；原業主2019年5月以589.7萬元一手購入，持貨剛滿3年，帳面獲利130.3萬元或22%。