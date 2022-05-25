上月50指標屋苑 均呎重上1.5萬

利嘉閣資料顯示，4月份50指標屋苑共錄約960宗成交，按月增四成；除連升兩個月外，更創去年中以來11個月新高。在三大分區中，港島區錄165宗成交，按月增53%；九龍區升39%，全月有376宗；新界區也增37%，錄419宗成交。至於上月內交投最旺指標屋苑，包括荔枝角美孚新邨、錄得56宗成交；緊接的天水圍嘉湖山莊、沙田第一城分別錄得52宗及44宗買賣。

美孚嘉湖第一城交投最旺場

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，4月疫情持續受控，政府再度發放消費券，市場憧憬放寬限聚，令買家加快入市，刺激二手交投，帶動樓價上升，惟隨著平價盤被大量消化，新盤蜂擁出台，搶佔購買力，而在市况趨樂觀下，業主叫價轉強硬，料5月份二手交投轉慢。廖續稱，5月指標屋苑交投量，或將按月回落三成至四成、下試約600至700宗的水平。樓價方面，相信在次階段限聚鬆綁及樓市氣氛持續樂觀下，仍會穩中向好，按月可再錄1%至2%升幅。