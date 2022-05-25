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麥浚龍父沽英皇鐘錶珠寶中心全層 帳蝕3900萬

【明報專訊】雖然疫情緩和，但工商物業市場仍不乏蝕讓成交；市場消息稱，銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心高層全層，面積約4718方呎，最新連租約以約1.1億元易手，呎價2.33萬元。據悉，物業現由美容公司租用，租金約17萬元，即新買家可享租金回報率近1.9厘。資料顯示，上述物業由歌手麥浚龍的父親麥紹棠等，透過華朗置業有限公司、在2014年3月以1.49億元購入，持貨8年，帳面蝕3900萬元或26%。

另市場消息稱，新蒲崗宏輝工業大廈頂層全層，最新以5850萬元易手，以全層面積9808方呎計，呎價5965元。

餐飲集團創辦人沽新蒲崗工廈頂層賺75%

資料顯示，上述物業由朗恩企業有限公司於2013年12月以3338萬元購入，公司註冊董事包括柯鎮平（OR CHUN PING DECADE）及何文茵（HO MAN YAN MIRANDA），前者與亞洲國際餐飲集團創辦人的中英文名相同，料為同一人，而該集團最為人熟悉的餐廳，包括百份百餐廳、意樂餐廳等，意味柯氏持貨逾8年，帳面獲利2512萬元或75%。

3M香港售後租回三湘九龍灣貨運中心

另外，3M香港今年初、以3.68億元把持有多年的九龍灣三湘九龍灣貨運中心6樓全層連8個車位，售予澳洲基金嘉民集團（Goodman Group），資料顯示，雙方以售後租回形式進行，租約期5年；首年月租140萬元，期後逐步調升，最後一年月租約151.5萬元。

以嘉民集團購入價3.68億元計，租金回報約4.5至4.9厘，而項目總樓面約6.97萬方呎，即呎租約20至22元。物業原由3M遠東有限公司於1986年以3485萬元購入，至1989年轉讓至3M香港有限公司名下，物業36年間升值逾3.33億元或9.5倍。

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