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薈藍特色戶賞青衣靚海景

【明報專訊】青衣近年不乏全新私宅供應，宏安地產（1243）旗下位於寮肚路8號的薈藍，以坐擁藍巴勒海峽廣闊海景為一大賣點；項目早前獲批出入伙紙，預計今年12月底落成，即距離入伙日期只約半年時間。發展商近期開放一個頂層連天台現樓示範單位，可飽覽醉人海景。

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

薈藍屬宏安地產旗下主打小型單位新盤「The Met」系列的新成員，全盤提供320伙，全屬開放式及1房細單位，樓盤每層20伙，設3部升降機。項目主打開放式戶，共288伙，佔全盤單位總數九成，實用面積181方呎起，屬特色戶，料為青衣近年最細私宅。1房戶則提供32伙，佔比一成，實用面積235至257方呎不等，而235方呎單位亦是特色戶。

特色戶181呎 同區近年最迷你

今次介紹的頂層連天台特色戶，位於20樓A01室，1房間隔，實用面積257方呎，連163方呎私人天台。入門口的玄關位可讓住戶擺放鞋櫃。

大門附近設有無線充電器，住戶可即時為手機等電子產品充電。旁為開放式廚房，採用淺色木紋廚櫃面板，有電磁爐、抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等，配套齊全。

單位賣點是客廳連接22方呎露台，採落地玻璃趟門，可飽覽無阻擋180度藍巴勒海景，更可眺望汀九橋、青山公路一帶景致，景色怡人。為免搶去室外美景的焦點，單位家具擺設走北歐簡約風格，客廳放置一張淺藍色布藝雙人梳化，旁邊放置原木鞋櫃，上方擺放小植物作裝飾，更顯活潑感。

客廳另一邊放置一張供四人使用的木飯枱，方便住戶聚餐之用。

睡房曲尺落地窗 引景入戶

睡房方面，房內設有曲尺落地玻璃窗，將山海雙景引入室內，採光度甚佳。房內靠窗位置放置一張雙人牀，牀尾放有一個小茶几，住戶可一邊享用飲品，一邊享受室外美景。另一邊牆身就放置一個高身木衣櫃，提供不少收納空間。

單位採套廁設計，鋪設灰色雲石作為洗手盆枱面，浴室內亦有窗戶，有助通風。

單位另連163方呎天台，但住戶需通過公共樓梯前往。由於單位屬單邊位置，天台可謂更加「自成一國」，住戶可享無阻擋山景及海景。此外，天台設有電掣及去水位，可擺放燒烤爐具等，舉行派對。

將增設3個公共小巴停車位

對外交通方面，根據薈藍樓書，屋苑基座將建政府物業，設有公共小巴總站，預計將設3個公共小巴停車位。項目鄰近的長亨巴士總站，提供42A及42C巴士線，分別前往佐敦及藍田；另專線小巴402S、407及409則前往荃灣及瑪嘉烈醫院等。

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