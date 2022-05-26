廖創興家族6650萬「首置」購君珀蝕讓貨

上述單位為君珀低層A室，實用1753方呎4房間隔，上月以6650萬元連兩個車位易手，實呎37,935元。資料顯示，登記買家為LIU CHRISTOPHER KWUN SHING，與廖創興家族成員廖坤城英文名相同，料為同一人，並以首置名義入市，僅付樓價4.25%印花稅。原業主於2014年約6730萬元一手購入，帳面蝕讓約80萬元，若連使費計料實蝕逾430萬元或約6%。

MONTEREY二手破頂 惟賣方實蝕逾百萬

個別新晉屋苑亦錄二手蝕讓，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳MONTEREY第1座高層B室，實用面積789方呎，3房1套連儲物房間隔，單位坐向正南方，享全海景。

上述單位原業主今年初開價2300萬元放售，買賣雙方議價後以2090萬元易手，累減210萬元或9%，實呎26,489元，雖然做價及呎價均創屋苑同類二手新高，但原業主2019年3月2098.1萬元一手購入，持貨逾3年，帳面蝕8.1萬或0.4%，連使費計料實蝕約110萬元或逾5%。

曼山3房1570萬沽 低市價5%

近期股市波動，個別業主急需套現，不惜減價賣樓以低市價沽貨。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角曼克頓山3座高層G室，實用面積674方呎，3房間隔、望維港海景，原業主叫價1750萬元放盤約1個月，至近日因股市波動急於套現，累減180萬元或逾一成後，以1570萬元沽出，實呎23,294元，低市價約5%。

上述單位原業主2006年11月以589萬元購入，持貨16年，帳面獲利981萬元或1.67倍。