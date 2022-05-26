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會德豐黃竹坑工廈申強拍 估值逾6.9億

【明報專訊】市區舊樓獲發展商積極併購，土地審裁處昨日連環收到兩宗強拍申請，兩項目估值共逾12.3億元，其中一宗強拍申請由會德豐提出，申請地點位於黃竹坑道52號合隆工業大廈，鄰近華懋旗下南灣如心酒店，會德豐透過5間公司持有該廈約85%業權，擬統一物業作重建。資料顯示，項目地盤面積約7830方呎，現為1幢樓高13層工廈，在1971年落成，樓齡約51年，據測量師的估值報告，項目估值逾6.9億元。

晶苑觀塘工廈申強拍 估值5.4億

晶苑國際（2232）就持有80.679%業權的觀塘勵業街5號振業工廠大廈申請強拍，地盤面積11,054方呎，現為1幢樓高12層高工廈，項目估值逾5.4億元。

另外，去年施政報告提出研究降低強拍門檻，香港測量師學會今年1月成立工作小組進行研究，昨日發表進度報告。香港測量師學會產業測量組主席陳致馨稱，就強拍條例和諮詢相關持份者，進行多方面調查，發現持份者大多支持降低強拍門檻，但同時要保障受影響業主利益。香港測量師學會會長趙錦權則透露，學會昨日發布新版本的《強拍條例概覽》，可供免費下載，期望能加深公眾對條例的理解，並會將工作小組的研究結果整合成意見書，預計下月下旬提交發展局。

工作小組認為，為降低強拍門檻修例應建基於7個基本原則，包括須平衡小業主和大業主的利益，不應妨礙地段整合或強拍申請，並確保小業主能有公平合理的補償及獲得適當的保障，不能令受影響業主的居住環境惡化或令其無家可歸。同時，修改條例應考慮到強拍如何提升小業主的居住質素；條例亦須清晰，避免法律爭拗而影響強拍申請進度。另應推動全面發展及地段整合，以加大市區重建規模，亦為重建提供適當商業誘因。

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